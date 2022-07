De Turkse Rivièra barst van de unieke plekken

Mijn eerste vliegvakantie ging ooit naar de Turkse badplaats Marmaris en hoewel ik het prima naar m’n zin had, besloot ik om massatoerisme voortaan zoveel mogelijk te mijden. Een trip naar de Turkse Rivièra stond daarom niet boven aan mijn wensenlijstje. Toch heeft de regio me positief verrast.

Het massatoerisme is er nog steeds, maar met een beetje inzet vind je midden in de drukte – of net daarbuiten – ook historische plaatsen, rustige stranden en wonderen van de natuur.

Een van die natuurwonderen aan de Turkse Rivièra is de Taurus. Dit uitgestrekte natuurgebied is de tweede bergketen van Turkije en kent aardige hoge toppen, met de Erciyes als vaandeldrager (3916 meter).

Daarmee doet de Taurus qua hoogte en formaat nauwelijks onder voor de Alpen. In de lente en zomer een uitstekende plek om te wandelen, te mountainbiken, te klimmen en te raften.

Wil je geen brandende kuiten, maar wel van de frisse berglucht en het uitzicht genieten? Met de Olympos-gondel, gebouwd door Oostenrijkers, sta je binnen twaalf minuten op de top van de Tahtali Dagi in het westelijke deel van de Taurus, op een half uur rijden van Kemer waar wij verblijven in Hotel Corendon Playa Kemer.

Het Corendon Playa Kemer-resort, pal aan het strand.

De rit naar boven is minstens zo spectaculair als het uitzicht vanaf 2366 meter; rauwe bergtoppen zover je kunt kijken in het noorden en de prachtige kust in het zuiden. Net als voor alle grote attracties in Turkije geldt: reserveer van tevoren en ga vroeg. Zo voorkom je lange wachtrijen.

Piraten

De trip naar de Tahtali Dagi is goed te combineren met de ruïnestad Olympos. Deze oud-Griekse stad direct aan de kust is duizenden jaren oud. Hoewel het lange tijd een uitvalsbasis voor piraten was, werd het in 78 voor Christus veroverd door de Romeinen, met de jonge Julius Caesar als een van de aanvoerders.

Tegenwoordig vormt het stadje een looproute richting een kiezelstrand. Geen barretjes of ligbedden, maar puur natuur, met in de verte uitzicht op de reusachtige Tahtali Dagi.

De Olympos-gondel brengt je binnen twaalf minuten naar de top van de Tahtali Dagi op 2.366 meter.

Wil je wel iets eten of drinken? Een aanrader in de buurt is buitenrestaurant Selale dat uit tientallen houten hutten bestaat die vlak boven een waterval zijn gebouwd. Volgens de traditionele eettraditie zit je op kussens op de grond en proeft van verschillende Turkse gerechten. Verwacht geen dieptegesprek te kunnen voeren, want het kletterende water maakt aardig wat geluid.

Langs de aanrijroute richting Olympos wemelt het overigens ook van de eettentjes die je stuk voor stuk op Ibiza zou kunnen terugvinden. Hippie-vibes alom!

Wij rijden door naar beachclub Qualista in onze thuisplaats Kemer. Een verborgen parel aan een baai die door het universum geschapen lijkt om ons van zwoele zomeravonden te voorzien. Voeten in het zand, glinsterende zonnestralen over het blauwe zeewater en een Long Island iced tea in je handen. Hoewel de beachclub groots is opgezet, voelt het knus en stijlvol.

Twee Turkse mannen verzorgen de soundtrack bij Beachclub Qualista in Kemer.

Vanuit Kemer vertrekken we naar havenstad Side, vernoemd naar de Anatolische granaatappel. Een vrucht die symbool staat voor overvloed en vruchtbaarheid. Een status die het Ali Bey Resort Sorgun letterlijk heeft genomen. Dit elegante vijfsterrenresort voelt meer als een vakantiepark in een tropische jungle waar toevallig ook een zwembad en strand zijn. De hotelkamers bevinden zich in twaalf gebouwen verdeeld over het park.

Over de top

Dit resort doet qua bouwstijl en gevoel Cubaans aan. De kamers zelf zijn weer op en top Turks, inclusief een ligbad in het midden van de kamer, omhuld door glas. Flink over de top, maar het werkt.

Vanuit Ali Bey zijn we binnen een kwartiertje in het historische centrum van Side, een schiereiland met een lengte van een kilometer en een breedte van 400 meter. Dankzij de gunstige ligging van het schiereiland werd Side een belangrijk havengebied in het Romeinse Rijk.

Die rijke geschiedenis zien we nog altijd terug. Van het Romeinse theater tot restanten van de Apollotempel en de oude stadspoort. Het voelt als een openluchtmuseum dat dankzij het compacte formaat prima is te bewandelen.

Verwacht niet dat je de enige bent die in Side cultuur komt snuiven, want de toerismedichtheid is vrij hoog. Vooral vanwege het ’moderne’ Side, een stukje verderop. Met een muur van hotels aan de kust, legio strandbedden en daarachter een linie van restaurants.

De Turken gaan gelukkig ook met de tijd mee, want naast de nodige pizzeria’s vind je aan de lange boulevard ook tientallen smaakvolle restaurants waar je hoogwaardig kunt dineren. Het kersverse restaurant GUA neemt de koppositie in. Een zachthouten interieur met witte kalkmuren en rieten lampen bepalen de sfeer in een decor van zee, strand en zon. Alles klopt, van de vriendelijke service tot de wijn en de royale hoeveelheid gerechten.

Voor wie het strand liever links laat liggen, is er gelukkig genoeg in de regio te doen. Op een kleine twee uur rijden van Side ligt het Köprülü Canyon National Park, met het Tazi-ravijn als hoogtepunt. Het nationale park is onderdeel van de Taurus en wordt gekenmerkt door de Köprü-rivier die dwars door het gebied snijdt en daardoor torenhoge ravijnen creëert.

VRIJ-redacteur Leroy geniet van het indrukwekkende vergezicht op de Köprülü Canyon.

De Tazi is het bekendste stukje ravijn dankzij de enorme rotsmuren die 400 meter de lucht in priemen. Ter vergelijking: het Empire State Building is 380 meter hoog. Je kunt de top van de Tazi makkelijk met de auto bereiken, wat een voor- en nadeel is. Zo hoef je geen geoefende wandelaar te zijn om op deze unieke plek te komen, maar sta je tussen hordes mensen als je niet voor tien uur ’s ochtends vertrekt. Voor die tijd heb je de Tazi voor jezelf en kun je eindeloos plaatjes schieten van een van de mooiste plekjes die onze planeet rijk is. Gelukkig is het nationale park groot en kun je eindeloos wandelen zonder iemand tegen te komen. Zin in een adrenalinekick? De felblauwe Köprü is lekker wild en leent zich perfect voor een trip in een raft.

Het is een dualiteit die kenmerkend voor de Turkse Rivièra is: drukte of rust, natuur of stad, all-inclusive zonnebaden of de geschiedenis induiken. Of een beetje van alles, dat kan natuurlijk ook.

Zo kom je er

Ultiem ontspannen doe je in een cabana op de pier van het Corendon Playa Kemer-resort.

We vlogen met Corendon in een kleine vier uur van Amsterdam naar Antalya. Vanaf Antalya is het een half uurtje rijden naar het vijfsterrenresort Corendon Playa Kemer waar we de eerste dagen verbleven.

Dit all-inclusive hotel is pal aan het strand gelegen en heeft onder meer twee privé-pieren met luxe strandbedden, een buitenrestaurant en een groot podium waar elke avond optredens worden gegeven.

corendon.nl/turkije