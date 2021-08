Vakantie in eigen land: 7 x ideale bestemmingen

1. Waddeneilanden

Om te beginnen met onze absolute favoriet: de Waddeneilanden. Hagelwitte stranden waar je niet hutjemutje ligt en genoeg mooie natuur vindt. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog; allemaal mooie eilanden met een eigen karakter.

2. Boottrip door Friesland

Een boottrip door Friesland geeft het ultieme gevoel van vrijheid. Je meert aan op de mooiste plekken en eilandjes en over die anderhalve meter hoef je je tijdens een vakantie op de Friese meren niet druk te maken. Met gezellige dorpjes als Grou, Heeg, Lemmer, Langweer en steden als Sneek en Sloten is er in de zomers ook nog genoeg leven in de brouwerij.

Friesland werd vorig naar niet voor niets door Lonely Planet uitgeroepen tot een van de mooiste ‘verborgen’ bestemmingen van Europa. In Friesland heb je uiteraard wel toerisme, maar geen massatoerisme.

3. Stedentrip in Rotterdam

Een lijstje met coole bestemmingen in Nederland is niet compleet zonder een stedentrip. En dan is Rotterdam een originelere bestemming dan Amsterdam, al moet gezegd worden dat onze hoofdstad zonder massatoerisme ook een verademing is.

Rotterdam is cool, ongepolijst en heeft te gekke plekken om te eten en te drinken. En overal waar je komt, is de sfeer zoals je verwacht in Rotterdam; vriendelijk, gezellig, nuchter. Een van de nieuwe hotspots is Het Industriegebouw in het Rotterdamse Hoogkwartier aan de Goudsesingel.

4. Met vrienden of familie naar de Veluwe

De Veluwe is een walhalla voor wandelaars, maar de Veluwe biedt meer dan alleen mooie landschappen en bossen. Zo kun je op het Veluwemeer volop surfen en kitesurfen. Ook voor fietsers, op welk niveau dan ook, is de Veluwe een paradijselijke bestemming voor een korte vakantie.

5. Relaxen aan de Zeeuwse kust

Woon je in het zuiden van het land, dan is het wellicht wat ver om naar de Waddeneilanden te trekken. Ga dan naar Zeeland waar je meerdere bestemmingen vindt waar je zonder massatoerisme van je vakantie kunt genieten.

6. Fietsen in Twente

Voor de fietsers onder ons tippen we regio Twente. Grenzend aan Duitsland vind je hier de meest uiteenlopende fietsroutes door de prachtige landelijke natuur.

7. Wielrennen in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg kun je geniete van glooiende heuvels, prachtige landschappen en het bourgondische leven. Dé perfecte bestemming voor een vakantie met je wielervrienden. Overdag wielrennen door de mooie landschappen, ’s avonds bier drinken en lekker eten.