Dagrecept: Huzarensalade als snack of bijgerecht

Die blanke Hollandse huzarensalade hebben we een paar maanden terug getest, het viel toen op dat die super-salades wel wat ’extra’ ingrediënten bevatten... Met dit recept weet u precies weet wat er in zit. Een recept van de Amsterdamse banketbakker Cees Holtkamp, uit zijn boek De Banketbakker dat hij met Jonah Freud schreef. Lekker voor bij het diner of als snack op oudejaarsavond.

Snijd het vlees, de appel, de aardappels en augurk in kleine stukjes. Meng het uitje erdoor en breng op smaak met peper, zout en mayonaise. Verdeel de slabladeren op een schaal en schep de huzarensalade erop. Leg hier en daar wat dotjes mayonaise en strijk dit over de bovenkant van de salade uit. Garneer met plakjes hardgekookt ei en eventueel ook met plakjes augurk en tomaat.

Nodig voor 2-3 personen:

- 200 g gaar kalfsvlees

- 200 g Jonagold (geschild, zonder klokhuis, in kleine stukjes)

- 200 g gekookte

aardappelen (in stukjes)

- 120 g augurk (in stukjes, droog gedept)

- 1/2 uitje (zeer fijn gehakt)

- peper zout, mayonaise

- 2 tomaten (in plakjes)

- 1 krop sla

- 2 eieren (hardgekookt)