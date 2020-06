Als in een bioscoop met de Sonos Arc soundbar

De Arc, vervanger van de Sonos Playbar, is het duurdere topmodel naast de compacte Beam. Laatstgenoemde, in combinatie met een subwoofer en twee Sonos One surroundspeakers geven een indrukwekkend geluid. Vervang je de Beam echter door een Arc, dan krijg je een waar bioscoopgeluid. Zeker wanneer je een spectaculaire film als Transformers: Age of Extinction kijkt.

Dat mag ook wel, want de Arc heeft elf drivers die het geluid alle kanten van je kamer opsturen en ondersteuning voor Dolby Atmos (realisme) en Airplay 2 (voor iPhones). Kortom je zit echt middenin je film. Zeker als de subwoofer en surroundspeakers meedoen. Jammer genoeg heeft de Arc maar één dag in de huiskamer gestaan. Hij is met zijn 114 centimeter gewoon te groot voor mijn tv. Om het er een beetje uit te laten zien is minimaal een tva van 55 inch vereist.

Met de Arc introduceerde Sonos ook een nieuwe app. Sonos S2 biedt ondersteuning voor audio met een hogere resolutie en, wat mij ook direct opviel, een directere respons en stabielere verbinding tussen de diverse boxen in huis. Met de Arc waan ik mij in deze thuistijd in een bioscoop en met de duizenden online radiostations die beschikbaar zijn in de S2-app in Perth en Tampa Bay. Toch nog een beetje vakantiegevoel.

Plus

Bioscoopervaring. Eenvoudige configuratie totale systeem. Sonos 2 app veelzijdig.

Min

Formaat, prijs.

Waardering

✭✭✭✭✩

Prijs

€ 899