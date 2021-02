Stappenplan: zo behandel je antieke meubels met boenwas

1. Gepolitoerde antieke meubels knappen enorm op van een behandeling met een goede boenwas, bijvoorbeeld een keer per jaar. Kies een neutrale was of een boenwas in dezelfde kleur als het hout.

2. Boenwas opbrengen doet u het best met een katoenen lap waar u een kleine hoeveelheid was doorheen kneedt. Gebruik niet te veel was; de lap mag vettig aanvoelen, maar er mogen geen klonten was op zitten. Beter iets te dun aanbrengen dan te dik.

3. Wrijf met de lap over het hout, dat zal nu wat stroef aanvoelen. Dat is de bedoeling.

4. Wrijf vervolgens met een schone zachte stofdoek de was op. Het hout zal prachtig glanzen.

5. Als u een meubel een paar keer hebt behandeld met boenwas, moet u het eerst weer reinigen met een stripper, bijvoorbeeld Woodclean. U voorkomt zo dat vuil in de bestaande lagen wordt ingewreven, zodat al het werk niet voor niets is geweest. Als oude lagen verwijderd zijn, zal het resultaat van een nieuw opgebrachte laag veel mooier worden.