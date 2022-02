Grieks eiland Lesbos aangename verrassing

Verbaasd kijken we naar de serveerster die ’nee’ lijkt te zeggen wanneer we om een koffie vragen, om even later een heerlijk bakkie voor ons neer te zetten. Nee (nai) betekent hier namelijk ’ja’.

We zitten in het dorpje Stipsi, midden op het Griekse eiland Lesbos, op een fijn terras met uitzicht op glooiende heuvels. Hier geen latte macchiato, ristretto of espresso, maar gewoon Griekse koffie. Nou ja, gewoon... hij is erg sterk en het is aan te raden om ’m even te laten staan zodat de drab naar de bodem kan zakken.

Griekse omaatjes zouden hier de toekomst in kunnen zien, het zogenoemde koffiedik kijken. Ik voorspel dat we de komende dagen vooral gaan genieten van dit prachtige eiland, heerlijk zullen eten en mooie herinneringen gaan maken...!

Eerder vandaag landden we op het vliegveld van de hoofdstad Mytilini, zoals Lesbos door de Grieken zelf wordt genoemd.

Lesbos is een prachtig eiland ter grootte van de provincie Utrecht en vooral afhankelijk van toerisme dat door de coronacrisis, maar ook vanwege de vluchtelingenkwestie, een flinke dreun heeft gekregen. Misschien is het daarom juist nu tijd om te ontdekken hoe mooi dit eiland in de Egeïsche Zee is.

Markt

We gaan een paar dagen het eiland verkennen en beginnen in het midden om van daaruit de westkant te bezoeken.

In Stipsi is het markt die, net als de koffie, anders is dan wij gewend zijn. Hier komt de markt letterlijk naar je toe. Open busjes en handkarren rijden langzaam voorbij zodat je vanuit je luie terrasstoel de koopwaar kunt bekijken. Het leven gaat hier langzamer. Geen stress, lekker rustig. Siga siga, noemen ze dat hier: langzaamaan! Wij kunnen er wel aan wennen.

Maar er is nog genoeg te zien. Zo rijden we westwaarts via Vatoussa, weer zo’n schilderachtig traditioneel Grieks dorpje, naar het Byzantijnse klooster van Ipsilou boven op de Ordymnos-berg. Let op: het smalle weggetje naar het klooster is makkelijk te missen.

Via de grote poort stappen we een andere wereld binnen, een oase van rust. De kleine binnenplaats staat vol kleurrijke planten. We worden gewenkt door een van de monniken om de trappen naar boven te nemen, naar het kleine donkere museum barstensvol oude boeken, kerkelijke gewaden en antieke voorwerpen. Alsof we op een oude rommelzolder mogen rondstruinen!

Het klooster heeft door de eeuwen heen heel wat te verduren gehad. Verschillende keren verwoest, verbrand, weer opgebouwd met steeds een andere naam. Maar de huidige versie, uit het begin van de 18e eeuw, is nog steeds de moeite waard, met een uniek uitzicht over het eiland en de zee op de achtergrond.

"’t Leven gaat hier langzamer; siga, siga!"

We gaan nog iets verder terug in de tijd. Twintig miljoen jaar, om precies te zijn. Vlak bij het klooster ligt namelijk het versteende woud van Lesbos, het grootste park ter wereld van versteende bomen uit de oertijd. Verwacht geen ondoordringbaar geheel, maar her en der versteende fossielen; resten van bomen en planten die door een vulkaanuitbarsting onder as werden bedolven. Zodoende zijn ze niet verbrand, maar perfect bewaard gebleven. Het museum geeft een mooi inkijkje in die heftige oertijd.

We gaan verder naar het zuiden en komen bij het leuke badplaatsje Skala Eressos. Erg in trek bij lesbische vrouwen. Niet zo gek, want zij zijn vernoemd naar dit eiland. Daarvoor moeten we terug naar 600 voor Christus. Toen woonde Sappho op Lesbos, een van de belangrijkste Griekse dichteressen. Haar gedichten gingen over de liefde en zouden ook de liefde tussen twee vrouwen beschrijven.

Een typisch Griekse molen gespot onderweg naar Skala Eressos. Ⓒ Frank van der Vleuten

Later namen sommigen aan dat Sappho homoseksueel was. Van Lesbos, dus lesbienne. Die term werd al gauw algemeen aangenomen. Nog een geluk dat ze niet op een ander Grieks eiland woonde... Zakyntos bijvoorbeeld.

Skala Eressos is voor iederéén een fijne plek. De heerlijke rustige Griekse sfeer van dit kustplaatsje komt je tegemoet. ’Siga siga’ is ook hier het motto. Lekker door de straatjes struinen, op het strand liggen of een drankje doen op de typische, op palen gebouwde terrassen boven het strand: Lesbos op z’n best.

Op de terugweg richting ons hotel, aan de noordkant, zien we werkelijk overal olijfbomen. Meer dan elf miljoen! De Grieken zijn zo dol op olijven, je kunt hier zelfs een boom adopteren. Je krijgt dan olie uit de boomgaard en olijven van je eigen boom die ook nog eens jouw naambordje draagt. Hoe bijzonder is dat?

Locals

We logeren in hotel Defkalion in Petra, een splinternieuw knus familiehotel en de perfecte uitvalsbasis. Maar eerst moet er worden gegeten en wel bij Chani Taverna in het plaatsje Stipsi. Griekser gaat het niet worden. Aan een tafel met papieren kleed voelen we ons één met de locals.

De dagvis zwom vanmorgen nog in zee en ook de andere gerechten komen uit de buurt. Bij de fles retsina, de Griekse wijn met zijn typische harssmaak, komen verschillende kleine hapjes, de mezedes. Samen voor nog geen tientje. Doe nog maar een flesje. Proost! Oftewel: yiamas!

De volgende dag staat de oostkant op het programma. Maar we beginnen bij Molyvos, ook wel Mythimna genoemd, het buurstadje van Petra. Niet te missen, want al van ver zie je deze tegen de berg gebouwde stad liggen, met het imposante kasteel als hoogste punt.

We zetten de auto in de haven waar kleine vissersboten hun buit lossen en octopussen als was aan de lijn hangen te drogen. Verderop felgekleurde terrassen zover je kunt kijken.

Struinen door smalle straatjes in Molyvos.

Wij gaan de steile smalle keistraatjes in, op weg naar boven. Geen verkeer, zou niet eens kunnen ook, veel te smal, maar hierdoor wel zo knus met al die winkels en cafeetjes. Met een wandeling rond het kasteel sluiten we deze toer af. Wat een uitzicht!

We rijden richting zuiden waar we bij de zoutpannen van Kalloni flamingo’s hopen te spotten. Hier lopen we Dolf tegen het lijf, een Nederlander die al meer dan 20 jaar op Lesbos woont en in het toerisme werkt.

„Ik hou van flamingo’s”, zegt hij. „Die zijn hier meestal wel te vinden, al hangt dat een beetje van het seizoen af. Helaas zitten er vandaag maar een paar en die zijn niet eens roze! Die kleur krijgen ze door garnalen te eten.”

„Normaal begeleid ik ook groepen vogelliefhebbers, want op Lesbos zijn bijna 300 soorten te vinden. Maar de gemiddelde vogelaar haalt voor een flamingo niet eens zijn verrekijker tevoorschijn.” Dolf lacht: „Zij worden pas echt opgewonden van een Turkse boomklever of de Spaanse mus. Nou, die zitten bij mij thuis in Molyvos gewoon op de waslijn!”

Bedevaart

Daarna zetten we koers naar het klooster van Taxiarchis. Van alle kloosters en kerken op Lesbos moet je deze hebben gezien. Voor de Grieken is het een belangrijk bedevaartsoord.

Dit klooster is gewijd aan aartsengel Michaël. In de kerk is een bijzonder icoon te vinden: een afbeelding gemaakt van bloed en klei. Het verhaal wil dat het klooster eeuwen geleden werd overvallen door piraten die de monniken uitmoorden. Op eentje na die uiteindelijk werd bijgestaan door de aartsengel Michaël. Uit dankbaarheid en respect maakte deze overlevende een afbeelding van de engel van bloed en klei.

IJzeren schoenen worden geofferd in de kerk gewijd aan aartsengel Michaël. Ⓒ Frank van der Vleuten

Pelgrims brengen verschillende offers. Als ze de ware liefde of geluk zoeken, wordt een ijzeren schoen geofferd. Deze zijn te koop in de kerk en moeten de schoenen van de engel voorstellen. Als de pelgrim later terugkomt en de onderkant van de schoen blijkt beschadigd, dan weet-ie dat Michael heeft geholpen met zoeken.

Ook wij offeren een schoen, want naar geluk zijn we altijd op zoek. Dat we naar Lesbos zouden terugkeren, was wel duidelijk. Daar hebben we nu een extra reden voor.

Kapelletjes

Ⓒ Frank van der Vleuten

Overal langs de weg zijn minikerkjes te zien, variërend van eenvoudig tot in detail uitgewerkt. Deze zogeheten ikonostasie-kapelletjes zijn vaak door familie geplaatst om een dierbare die op een bepaalde plek is omgekomen, te herdenken. Soms worden er een kaarsje, bloemetje en/of foto bij gezet. Als iemand een ongeluk op een bijzondere manier heeft overleefd, wordt bij wijze van dank ook soms zo’n heilig huisje geplaatst.

Zo kom je er

Wij vlogen met Corendon in 2 uur en 50 minuten rechtstreeks van Schiphol naar Mytilini, de hoofdstad van Lesbos. Hier huurden we een auto om het eiland te verkennen. Op Lesbos is het een uur later dan in Nederland. corendon.nl/lesbos

Over corona

Griekenland, inclusief Lesbos, kent kleurcode geel. Voor een bezoek is vaccinatie of een herstelbewijs nodig. Mondkapjes zijn verplicht in binnenruimtes. nederlandwereldwijd.nl