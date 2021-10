Dagrecept: Zeeuwse mosselen met zeekraal en tijm

In het proeflokaal van kwekerij Oesterij, het bedrijf van de familie Dhooge – al sinds 1906! – , kreeg ik een mosselpannetje waarvan ik u het (globale) recept niet wilde onthouden. De toevoeging van zeekraal is u misschien wel bekend, maar de tijm was voor mij toch wel een spannende verrassing.

Voor deze mosselen heeft u onderstaande ingrediënten nodig, en een laagje water waarin de mosselen kunnen stomen. Aan wortel doen we niet, die zijn aan de zoete kant en daarmee neem je iets van die zilte smaak weg. Je kunt een paar druppels Maggi toevoegen, maar wees voorzichtig daarmee, de mosselen hebben natuurlijk al dat zilte van de zee.

En: dichte mosselen bevatten niet per definitie zand, ze kunnen juist vol met dik vlees zitten waarbij de sluitspier gewoon erg sterk is. Ik vond drie van zulke joekels in mijn pannetje. Open hem even boven een leeg schaaltje, misschien heeft u juist geluk!

Nodig voor 2 personen:

- 2 kilo Zeeuwse mosselen

- 50 g zeekraal (gebroken)

- 25 g lamsoor

- 50 g prei (ringen)

- 1/2 ui (in ringen)

- 50 g bleekselderij

- witte peper

- paar takjes tijm

- Optioneel: beetje Maggi