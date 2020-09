Wanneer moet die schoorsteen geveegd?

Kachels die met hout, kolen of olie worden gestookt, veroorzaken roetdeeltjes die in het rookkanaal terecht komen en zich hier aan de wanden hechten. Nat of rot hout veroorzaakt bovendien onverbrande deeltjes die kunnen aankoeken tot een laag teerachtige substantie: het zeer brandbare creosoot.

Creosoot kan ook ontstaan als de luchttoevoer van de kachel wordt afgeknepen en er dus minder zuurstof bij de verbranding komt. Elk jaar vinden in Nederland ongeveer 2000 schoorsteenbranden plaats; te herkennen aan een loeiend geluid in het kanaal met aan de buitenkant vlammen en vonken die uit de schoorsteen komen.

Brandweer bellen en de schoorsteenklep sluiten is het devies. Vooral nooit het vuur in haard of kachel met water blussen, want door de vrijkomende stoom kan het rookkanaal scheuren of zelfs exploderen. De brandweer raadt daarom aan altijd een emmer zand of kilo zout in de buurt te zetten (het zout op het vuur drukt de zuurstof weg).

Nog veel beter is het om zulke ellende te voorkomen. Wie regelmatig stookt, kan de schoorsteen het best jaarlijks laten reinigen. Bij voorkeur door een schoorsteenveger die is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Omdat het vak niet officieel is erkend, kan iedere beunhaas met een ragebol aan de slag, de reden dat ook de brandweer adviseert een ASPB-bedrijf in te schakelen.

Wie de schoorsteen heeft laten vegen, doet er goed aan het betaalbewijs (met de gegevens van de schoorsteenveger, de datum, het adres waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kosten) te bewaren. Schoorsteenbranden vallen onder de opstalverzekering, maar bij achterstallig onderhoud kan de verzekeringsexpert een negatief advies uitbrengen.

Nog een tip van de brandweer: stoken volgens de omgekeerde oftewel Zwitserse methode die voor minder aanslag in de schoorsteen zorgt. Het principe bestaat uit de bouw van een vijflaags torentje van steeds dunner wordende blokken. Tussen de bovenste twee lagen komen aanmaakblokjes. Zo wordt het vuur van boven naar onder geleid en komen er minder schadelijke stoffen vrij. Als de blokken niet meer zichtbaar gloeien, kan de luchttoevoer dicht.

Als het straks écht koud wordt, staan de haardliefhebbers in de rij bij de schoorsteenveger. Terwijl dit werk ook heel goed in voorjaar of zomer kan worden verricht.