Dit zijn de drukste vliegvelden van dit moment in Europa

OAG, een bedrijf dat zich specialiseert in vluchtstatistieken, is in de cijfers gedoken van Europese luchthavens om inzichtelijk te krijgen welke vliegvelden momenteel het drukst zijn. De rangschikking die zij hebben gemaakt is gebaseerd op het aantal verkochte vliegtuigstoelen in september.

Met meer dan 3,6 miljoen reizigers in september is de Londense luchthaven Heathrow de nummer één, als we OAG moeten geloven. Amsterdam Schiphol staat ook in de top tien. Met bijna 3,1 miljoen reizigers de afgelopen maand staat ’onze’ luchthaven op de vierde plek.

Een overzicht van de tien drukste Europese vliegvelden van dit moment:

1. Londen Heathrow (3.676.067 zitplaatsen)

2. Luchthaven Istanboel (3.470.696)

3. Parijs Charles de Gaulle (3.196.682)

4. Amsterdam Schiphol ( 3.067.108)

5. Frankfurt am Main (3.053.964)

6. Madrid Adolfo Suárez-Barajas (2.794.489)

7. Barcelona El Prat (2.440.673)

8. Londen Gatwick (2.131.925)

9. München Internationaal (2.078.463)

10 Rome Fiumicino (1.946.171)

Wereldwijd

Vind je deze cijfers al duizelingwekkend? Die zijn niets vergeleken bij de top tien van de drukste luchthavens wereldwijd. Staat Heathrow in de Europese ranglijst op nummer één, wereldwijd wordt dit vliegveld ingehaald door Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, Dubai International Airport, luchthaven Haneda (Tokio), Dallas/Fort Worth International Airport en Denver International Airport.

De wereldwijde top 10:

1. Atlanta (4.747.367 zitplaatsen)

2. Dubai (4.127.704)

3. Tokio (3.877.164)

4. Dallas (3.753.858)

5. Denver (3,709,394)

6. Londen Heathrow (3.676,067)

7. Chicago O’Hare (3,618.433)

8. Istanboel (3.470.696)

9. Los Angeles (3.413.855)

10. Delhi (3.380.205)