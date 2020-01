Recept van de dag: tomaten-boekweittaart

Nodig voor 4 personen:

• 150 gr boekweit

• 75 gr boter

• beetje zout

• 500 gr tomaten, zonder kern in stukjes

• 1 eetl tomatenpuree

• scheut tomaten ketchup

• 2 eetl gedroogde tomaten in stukjes

• 250 gr champignons

• 1 teen knoflook

• 1 eetl verse peterselie, gehakt

• 1 theel verse tijm

• 200 gr jong belegen Boerenkaas, geraspt

• zout en peper

Bereiden:

Snijd boter in stukjes en meng met wat zout en water door de boekweit. Kneed een deeg. Druk het uit in een taartvorm (20 cm) en bak 10 minuten in de oven op 180°C.

Fruit de uien, doe de champignons erbij en laat die flink meebakken. Maak de tomaten schoon, (geen kern) en snij in stukjes, bij de uien. Al je tomatenextra’s gaan er ook bij. Knoflook, peterselie, tijm het mag erin. Wat zout en flink peper ook. De oven mag hoger, 180°C nu. Strooi de helft van de kaas over de boekweitbodem, tomatenvulling er op, weer flink kaas er over en in de oven, kwartier minstens of tot de kaas er op bubbelt.

Is het misschien gewoon een dikke pizza?