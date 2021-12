Zó vieren ze oud en nieuw in het buitenland!

In Mexico eet men op 6 januari traditioneel rosca de reyes. Dit ringvormige brood wordt gegeten om Driekoningen te vieren, de dag waarop de drie wijze heren uit het oosten arriveerden om baby Jezus te ontmoeten. Het brood heeft wel wat weg van een banketstaaf en is versierd met fruit, noten en suiker. Er zit alleen geen spijs in; het brood wordt met stijf geslagen slagroom belegd.

Granaatappels in Turkije

Ⓒ 123rf

Met oud en nieuw slaan de Turken granaatappels stuk in de deuropening; hoe meer zaadjes eruit springen, hoe meer voorspoed het nieuwe jaar je zal brengen! De zaadjes symboliseren vruchtbaarheid en overvloed het komende jaar.

Spaanse druiven

Ⓒ 123rf

Ik heb het zelf een keer in Spanje mogen meemaken op oudejaarsavond: op het moment dat het nieuwe jaar start, eten de Spanjaarden bij elke klokslag een groene druif. Als je dat lukt, belooft het nieuwe jaar veel goeds! Het helpt overigens als je voor deze traditie pitloze druiven gebruikt...

Rauwe eieren in Ecuador

Ⓒ 123rf

Nee, je hoeft deze rauwe eieren gelukkig niet op te drinken! Het is een traditie in Ecuador om vlak voor de jaarwisseling een rauw ei in een glas water stuk te slaan. De volgende dag wordt de vorm van de dooier met zijn allen bestudeerd en wordt duidelijk wat het nieuwe jaar zal brengen...

Italiaanse worst en linzen

Ⓒ 123rf

Heb je wel eens van cotechino e lenticchie gehoord? Eigenlijk betekent het niet meer dan worst en linzen. Dit gerecht wordt traditioneel op nieuwjaarsdag gegeten. De linzen met hun muntachtige vorm brengen voorspoed in het komende jaar als ze op nieuwjaarsdag worden gegeten. De cotechino is een vette varkensworst die welvaart symboliseert.

Koreaanse soep met rijstwafels

Ⓒ 123rf

Deze Koreaanse soep met de naam Tteokguk wordt gegeten tijdens de Koreaanse jaarwisseling op 16 februari. Zonder het eten van deze soep ben je niet een jaar ouder geworden, zo is de overtuiging. De bouillon is gevuld met kleine rijstwafels, vlees en groenten. Het eten van deze soep zal je geluk brengen in het nieuwe jaar!