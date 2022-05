Negentien zwembaden en twintig restaurants: dit is ’s werelds grootste cruiseschip

Drie jaar lang is er gebouwd aan het nieuwste schip van rederij Royal Caribbean. Het schip vertrok begin maart voor de eerste tocht: een zevendaagse reis vanuit Florida richting het Caraïbisch gebied. Een paar feitjes op een rij:

Wonder of the Seas is 362 meter lang en is groot genoeg voor 6988 passagiers en 2300 bemanningsleden.

Het kolossale schip telt in totaal achttien dekken, waarvan zestien voor passagiers.

Wonder of the Seas heeft een topsnelheid van 22 knopen, wat neerkomt op zo’n 40 kilometer per uur, dankzij drie 20.000 kilowatt diesel-elektrische boegschroeven onder de achtersteven en vier boegschroeven, elk met een vermogen van 7.500 pk.

1 miljard euro

Ⓒ Royal Caribbean

Wonder of the Seas is gebouwd in her Franse Saint-Nazaire, voor ruim 1 miljard euro.

Met maar liefst twintig restaurants is er elke dag genoeg keuze voor iedereen. Er is (uiteraard) een restaurant waar gasten voor het dagelijkse diner gebruik kunnen maken van een onbeperkt buffet, maar er zijn ook verschillende specialiteitenrestaurants zoals een steakhouse en een Italiaan. Er is ook een ruime keuze aan fastfood zoals hotdogs en hamburgers, mocht je daar zin in hebben.

Ⓒ ©2022 Michel Verdure

Ⓒ Royal Caribbean

Op een van de dekken is Central Park gebouwd, compleet met 20.000 planten en bomen.

Ⓒ ©2022 Michel Verdure

Vermaak

Ⓒ 2022 Michel Verdure

Volop waterpret is er uiteraard ook: het schip telt negentien zwembaden, waaronder een surfzwembad dat heuse golfen nabootst.

Schaatsen terwijl je in de Caraïben bent? Waarom niet: Wonder of the Seas heeft namelijk een overdekte ijsbaan.

Ook opvallend zijn de rotsklimmuren en mini-golfbaan.

Ⓒ ©2022 Michel Verdure

Suites

Ⓒ ©2022 Michel Verdure

Voor wie geld geen rol speelt, kan als VIP-gast een privé suite boeken. Dan krijg je daar een butler bij die in principe 24 uur per dag voor je klaarstaat.

De grote familiesuite van twee verdiepingen biedt plaats aan tien personen en heeft een glijbaan van een van de slaapkamers naar de woonkamer.

Ⓒ ©2022 Michel Verdure