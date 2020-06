Nederlandse pracht: dieren in en op het water

In samenwerking met Natuurmonumenten

1. Bever - Maasuiterwaarden

Ruim honderdzestig jaar lang kwam er geen bever voor in Nederland. Sinds 1988 zijn ze op een aantal plekken succesvol uitgezet. Inmiddels leven er zo’n 3500 van deze krachtige knagers in ons land. Bijvoorbeeld in de Maasuiterwaarden. Hier groeit ooibos, natuurlijk bos langs een rivier met veel wilgensoorten, wat de perfecte plek is voor bevers. De kans om er eentje te zien is het grootst in de ochtend- of avondschemering.

2. Kikker - Huis ter Heide

Wie wel eens een kikkerkolonie heeft gehoord, weet dat deze dieren een indrukwekkend geluid voort kunnen brengen. Ook hun sprongkracht is gigantisch: ze springen zomaar vijf tot tien keer de afstand van hun eigen lichaamslengte. De kikkers leven in en om het water, omdat ze snel uitdrogen. Landgoed Huis ter Heide is waterrijk, uit de meertjes klinken vaak enthousiaste kikkerconcerten

Foto: Marc Leenders

3. Zeekreeft - Voordelta

Zeekreeften hebben een hekel aan licht en houden van een donkere plaats in de Voordelta om te schuilen, tussen stenen of oester-riffen. Ze gaan 's nachts op pad om hun maal bij elkaar te scharrelen. Het zijn echte aaseters; ze eten dode dieren die ze op de bodem tegenkomen. Een handige eigenschap als je zelf niet zo snel bent. En, opgeruimd staat netjes.

4. Kluut - Hegewiersterfjild

Deze elegante vogel herken je aan zijn opvallende zwart-witte veren, lange poten en opgewipte snavel. Met die snavel zeeft hij modderig water om kleine slakjes, wormpjes en garnaaltjes te vinden. In het Hegewiersterfjild broeden kluten graag. Natuurmonumenten is bezig om in het gebied meer ruimte voor water te maken in de hoop dat het nog meer kluten en andere wadvogels aantrekt.

Foto: Ruud Poelstra

5. Zalm - Haringvliet

Voor trekvissen zoals zalm is een verbinding van zee met rivieren in het achterland noodzakelijk. De zalm zwemt namelijk van zee tot wel in de Zwitserse Alpen om zich daar voort te planten. Lang stootten zalmen en andere trekvissen hun neus tegen de deuren van de Haringvlietsluizen die voor waterveiligheid zorgen. Sinds 2018 staan die sluizen weer regelmatig op een kier zodat trekvissen weer kunnen passeren. En zo voor nageslacht kunnen zorgen.

6. Otter - Nieuwkoopse plassen

Zie je iets in het water bewegen? De otter is een landroofdier, maar écht gemaakt en gebouwd om te zwemmen. Zo zijn oren en neusgaten afsluitbaar en komt er geen water in. Zijn pels is waterdicht, waardoor zijn ondervacht droog blijft. Zijn staart gebruikt hij als stabilisator en roer tijdens het zwemmen. Sinds 2014 komt ‘ie weer voor in de Nieuwkoopse Plassen. Tunnels, rasters en verkeersdrempels moeten ervoor zorgen dat ze beschermd worden voor hun grootste vijand: de auto.

Foto: Ben Walet