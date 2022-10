Last van fruitvliegjes? Zo kom je ervan af

Hans: „Zwarte beestjes, zo groot als speldenknoppen, vlogen op uit de fruitschaal. Ik maakte de schaal goed schoon, maar toen waren er beestjes in het gft-emmertje op het aanrecht. Daarna kwamen ze ook uit de lade met tafellakens en servetten. Alles schoongemaakt en ik zorg dat er geen etenswaren onbedekt in de keuken liggen, maar hoe kom ik van die beestjes af?”

Zamarra: „U hebt te maken met fruitvliegjes die gek zijn op rijp fruit en op vochtige aarde van planten. Een vleesetende plant is een goede fruitvliegenvanger. Vliegen komen op de nectar in de kelk af en worden binnen een dag of tien door het plantje verteerd. Je kunt ze ook vangen met een bodempje wijn op appelazijn in een fles. Een zakje met kruidnagels of lavendel houdt ze uit de buurt.”

