Recept van de dag: Kipfilets uit de oven

Doe jij de oven maar aan. Goed heet, op 200° C.

Leg de kipfilet, van onbesproken gedrag, dus zo bio als maar kan, op een plank en sla er met een andere plank op tot ze flink wat platter zijn. Meng de geraspte boerenkaas (extra belegen) met de broodkruimels en fijngehakte peterselie (groeit tot mijn verbazing opeens in de tuin). Klop een eitjes los met wat zout en peper. Haal hier de kipfilet doorheen. En dan door de kaas met broodkruim halen. Lekker dik erop. Leg in een ovenschaal, druppel er nog olijfolie over en schuif de oven in. Draai na ongeveer vijf minuten om, laat nog eens vijf minuten in de hitte.

Dan een sausje… fijngesneden ansjovisfilet, even afspoelen en mengen met kappertjes, citroensap, mosterd, peterselie en veel zwarte peper.

Serveer de kip met een beetje van de saus ernaast. Lekker met net nog natte rijst.

Nodig voor 2 personen:

• 2 kipfilets, platgeslagen

• 50 gr geraspte extra belegen boerenkaas

• 50 gr broodkruimels, liefs van witbrood

• 1 eetl fijngehakte peterselie

• 1 ei, losgeklopt

• olijfolie

Voor de saus:

• 4 ansjovisfilet, even afspoelen

• 1 eetl kappertjes

• 2 eetl citroensap

• 1 eetl peterselie, fijngehakt

• 1 theel mosterd

• 5 eetl walnootolie (alleen de beste)

• versgemalen zwarte peper