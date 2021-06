Zo kun je kant-en-klare smaakmakers en sauzen het beste bewaren

Suiker, zuur en zout

Producten met veel suiker (denk aan jam of honing), zuur (zoals azijn of producten die azijn bevatten) of zout (zoals sojasaus) kun je vanwege de grote hoeveelheden suiker, zout of en zuur prima bewaren op kamertemperatuur.

Hieronder vallen ook sriracha, hoisin en barbecuesaus. Let wel: koop je een variant met minder zout (zoals sojasaus met een lager zoutpercentage) of minder suiker, speel dan op veilig en bewaar ze wél in de koelkast.

Gefermenteerde producten

Vissaus, misopasta, tamari, sriracha zijn gefermenteerde producten. Dat betekent dat je ze ook op kamertemperatuur kunt bewaren, zelfs tot een jaar na opening.

Notenpasta’s

Koop je je notenpasta gewoon in de supermarkt? Check voor de zekerheid de ingrediëntenlijst even. Als er conserveringsmiddelen of voldoende zout of suiker aan toegevoegd zijn, dan kun je de notenpasta buiten de koelkast bewaren. Maak je de pasta echter zelf, of koop je hem vers? Dan is de koelkast de beste optie.

Saladedressings

Ook bij saladedressings is het een kwestie van goed kijken naar de ingrediënten. Bevat de dressing zuivel, eieren of verse ingrediënten (zoals verse kruiden)? Dan is de koelkast de aangewezen plek.

Zo niet (en dat is vaak het geval bij dressings op basis van balsamicoazijn en olijfolie): kamertemperatuur it is.