Tips van onze trendwatcher voor een licht én kleurrijk interieur

Wow-effect

Dit jaar combineren we steeds vaker meerdere woontrends in huis voor een optimaal gevoel van welzijn. We worden zen van de nieuwe bleke naturellen en wisselen die af met fellere kleuren voor meer dynamiek en energie. Speel vooral met de raamdecoratie voor een groots effect.

Geen prikkels

Ⓒ loungebank Jerome van Bolia

In de Scandinavische woonkamer draait alles om materialen en structuren in naturellen kleuren. De nieuwe bank Jerome van Bolia wordt op maat voor je gemaakt in een meubelstof en kleur naar keuze. Deze tijdloze bank heeft een extra groot lounge-gedeelte voor meer ruimte voor comfort en ontspanning.

Rond

Ⓒ DIY Hack Ikea kast Billy en poef Clover van Pols Potten

We zien steeds meer ronde vormen in het interieur, zoals de poef Clover van Pols Potten die nu al gezien wordt als een echte Dutch designklassieker. In het wit past deze poef in elke woonsfeer. De Billy Bookcase van Ikea is gepimpt en ziet er onherkenbaar hip uit met zijn boogvorm aan de bovenzijde. Duurzaam natuurlijk, want de kast is ’ge-upcycled’.

Wit is het nieuwe zwart

Ⓒ tafel Cloud van Charmy Decor en vaas Raawi Cloud van Groen en Akker

Alle zeilen bij voor wit in het interieur want hiermee breng je frisheid en licht in huis. Door de verdere basis in huis licht naturel te maken voelt het wit niet te kil aan maar past het mooi bij het nieuwe landelijke wonen vol zachte en organische vormen.

Yin

Ⓒ rolgordijn van Luxaflex en dekbedovetrek Marc O Polo – Filip

Rust in de slaapkamer creëer je met wit, zandtinten en organische dessins die doen denken aan de zee en het strand. Het dekbedovertrek Filip van Marc O Polo voelt aan als zomervakantie in je eigen huis. De Yin-energie die daarvan afstraalt brengt rust. Met dit rolgordijn met bomenprint van Luxaflex haal je op een lichte en transparante wijze de natuur in huis.

Groen met blauw

Ⓒ schilderij Days in the City van HKliving en horizontale jaloezieën van luxaflex

Durf een statement te maken in je interieur en ga voor een groene bank van HKLiving en hier en daar een neon accent. Met horizontale jaloezieën in kobaltblauw creëer je een ’color blocking’ effect in je interieur dat natuurlijk en subtiel aanvoelt.

Kleurrijk

Ⓒ woonaccessoires ‘New Wave’ van Klevering

We zijn verliefd op de kleurrijke en organische accessoires uit de voorjaar/zomer 23 collectie van &klevering. Het hippe artisanale stijltje past overal bij en maakt je meteen vrolijk. Hoe meer kleur in de styling wordt gebruikt hoe groter de behoefte aan een basis van lichte naturellen en wit.

Kussens

Ⓒ Trendbeeld Revive van Dulux en blokkussens van Homelivy

Blokken, strepen en bloemen mixen we met elkaar op bed voor een hippe decoratie in de slaapkamer. Vooral het schilderen van de wanden en het plafond in een uitgesproken kleur zoals groen of blauw is helemaal van nu. Het blijft nog steeds rustgevend omdat het natuurlijke kleuren zijn.