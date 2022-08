Culinair

Dagrecept: Marshmallow-ijs met fruit en slagroom

Ik ben zo ondertussen op het punt beland dat ik in staat ben een regendansje te doen. Deze broeierigheid is vergelijkbaar met Bangkok, waar je minstens drie keer per dag onder de douche stapt. Dit is overigens geen bruggetje naar een pittig Thais gerecht, dat doen we wel als het iets minder warm is....