Uitgelegd: zo eet je een artisjok

De bereidingswijzen van een artisjok

De artisjok komt in vele verschillende vormen en maten. Zo wordt de artisjok soms gekookt, ingemaakt of in olie gelegd en daarna verkocht in een potje. Je kunt de artisjok ook vinden in de vorm van een ’Romana’; een artisjok die men besmeert, vult met een kruidenmengseltje en dan stooft tot ze boterzacht zijn.

Dan heb je nog de ‘alla Giudia‘-variant. Dat betekent niets anders dan ‘op de Joodse wijze bereid’. De artisjokken (carciofi in het Italiaans) zijn namelijk een specialiteit in Rome, maar tegenwoordig ook door heel Italië een favoriet tijdens de wintermaanden. De ‘carciofi alla Giudia’ frituur je, waarna de knapperige blaadjes deels worden opgegeten, maar lekkerste is vooral de zachte binnenkant.

Niet stikken in de artichoke

Belangrijk om te weten is dat je niet elk deel van de artisjok kunt eten. Althans, het kán wel, maar sommige delen moet je echt leren eten. Niet voor niets is de Engelse benaming van de plant artichoke: je zou zelfs kunnen stikken in sommige delen!

Rauw eten is dus niet zomaar voor iedereen weggelegd, maar een carpaccio van rauwe, flinterdunne reepjes van het artisjokhart kan overheerlijk zijn. Let wel op dat je goed kauwt en vooral de scherpe blaadjes van de buitenkant níét rauw eet.

Hoe eet je de artisjok dan wél?

Bestel je in een Nederlands restaurant een artisjok, dan kun je er vanuit gaan dat je de grote bloemknop in zijn geheel op een bordje krijgt. De plant zal zijn gestoomd of gekookt, waardoor de onderkanten van de blaadjes lekker zacht zijn. Vaak wordt er naast de artisjok een kommetje heerlijke saus geserveerd. Hoe ga je de artisjok te lijf? Een stappenplan:

Trek een blaadje van de buitenkant. Dip het blaadje in de saus die je bij de artisjok krijgt. Schraap met je tanden het onderste deel van het kleine blaadje. Dit is lekker zacht geworden door het koken en kun je eten. Leg het restant van het blad in een apart kommetje, dit is niet lekker om te eten. De blaadjes zijn namelijk droog en prikkerig. Herhaal dit tot je de hele knop hebt gepeld. Heb je de buitenkant op en nog trek? Snijd dan de randjes van het deel van de artisjok dat nu op je bord ligt en verwijder het ‘hooi’ (die draadjes). Zo kun je daarna beginnen aan het artisjokhart en de bodem. Die kun je gewoon met mes en vork eten. Waarschijnlijk heb je hier ook geen saus voor nodig, want de kruidenolie (of andere garnering van de artisjok) zal zich hebben doordrongen tot het midden van de plant en dus lekker sterk van smaak zijn.

Verder koken met artisjok

Heb je zin gekregen om een artisjok klaar te maken? Ga ernaar op zoek bij je plaatselijke supermarkt of bij de lokale groenteboer. Hieronder een drietal recepten waarmee je aan de slag kunt. Eet smakelijk!