Dit mag nooit meer weg: het lichtpuntje in oma’s huis

Dit vrolijke mannetje is een kruidenstrooier of misschien wel zoutstrooier. Soffy Koopmans-Langeweg heeft er goede herinneringen aan. Door de leuke kleuren en de uitstraling, maar vooral vanwege het verhaal dat erachter zit.

„Toen ik nog in Dordrecht woonde, kwam ik elke zaterdagmiddag bij mijn oma op het hofje. Ik was haar enig kleinkind en ze verwende me dan met een kopje erg donkere thee met theebladeren en een mierzoet gebakje. Mijn ouders gingen tijdens zo’n middag de stad in om te winkelen.”

Soffy’s oma was religieus zeer streng in de leer – op zondag werd bijvoorbeeld nooit gekookt – en haar huis was dan ook sober ingericht. „Het enige vrolijke was dit mannetje waar ik vaak naar keek.”

Intrigerend

„De herkomst is bijzonder te noemen. Een logé had eens de toren van de Grote Kerk in Dordrecht beklommen. Toen hij naar beneden ging, gleed hij uit en kon hij zich nog net aan een nis vastgrijpen. Hij voelde daar ook een losse steen liggen die hij oppakte. Het bleek geen steen maar een grijs, stoffig iets.”

Onder het stof kwam deze kleurige kruidenstrooier tevoorschijn. Intrigerend: hoe zou hij daar terecht zijn gekomen?

Oma zette het beeldje op een mooie plek in haar woning. „Het was echt een lichtpuntje in haar huis. Na het overlijden van mijn oma heeft het mannetje jarenlang bij mijn ouders gestaan en nu bij mij.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl.