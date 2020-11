Hotel van de week: een stijlvol arbeidershuisje in Amstelveen

De ’kruithuisjes’ waren tot voor kort vooral een herinnering uit mijn jeugd: zeven bedompte arbeidershuisjes bij de stinkende buskruitfabriek aan de rand van Ouderkerk aan de Amstel, het dorp waar ik opgroeide. Nu mag ik er logeren en weet ik niet wat ik zie.

Slim werk

De voormalige buskruitfabriek en molen stammen uit 1718, de productie van springstoffen ging door tot 1990. Tegenwoordig bieden de omringende gebouwen onderdak aan hippe bedrijven, restaurant De Kruidfabriek van chef-kok Peter Lute en accommodaties Huisjes aan de Amstel.

In ons gezellige, warm ingericht vakantiehuisje met donkere houten vloer valt direct het slimme werk van de architect op: ondanks de verschillende verdiepingen kun je vanaf de bank via een vide de nok inkijken.

Slapen doe je ook in de nok die op de site de bedstay wordt genoemd. Een moderne variant van de ouderwetse bedstede. Via een steil trappetje rol je zo het knusse bed in.

Daar willen we nog lang niet zijn, we hebben nog een heel programma voor ons. Omdat we niet buiten de deur kunnen dineren, bestellen we een box bij een van de restaurants in het ’culidorp’ Ouderkerk. Zo hebben we keuze uit sushi, de fameuze rijsttafel van Ron Blaauw of het drie-gangendiner van Peter Lute.

Na die fijne maaltijd wacht een stomende privésauna op onze eigen tussenverdieping. Dit in combinatie met het vrijstaande designbad zorgt ervoor dat we ons in een spa wanen. Wat een feestje!

Fietstocht

Voordat we uitchecken, is er nog tijd voor een frisse neus. Vanaf de huisjes die net buiten de grens van Ouderkerk liggen, kun je alle kanten op. Bijvoorbeeld naar Amsterdam of de kinderboerderij die om de hoek ligt. Ook kun je fietsen huren en prachtige tochten langs de Amstel of door de polder/stiltegebied Rondehoep maken.

Ik kies voor mijn hardloopschoenen en geniet van de route langs de rivier die een en al herinnering oproept. Wanneer de huisjes weer in zicht zijn, valt me direct op hoe stijlvol en charmant ze zijn. En dat terwijl ze in mijn gedachten zwart van het roet waren en vooral lelijk.

Misschien was dat ook zo. Daarom is het des te leuker dat ze mij zo’n veertig jaar later een heerlijk staycation-moment bezorgen.

In ’t kort

Interieur

De gashaard, hangstoel en vooral de inkijkjes naar boven maken het een gezellig geheel. Je moet wel goed ter been zijn om het bed in de nok te bereiken.

Locatie

Uitzicht op de Amstel, een fantastisch restaurant als buurman en Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen vlakbij.

Service

Omdat het vakantiehuisjes zijn en geen hotel, check je in en uit via een sleutelkastje. Zaken als koffie en thee zijn aanwezig, maar een badjas neem je zelf mee (zeker doen).

Praktisch

De auto kun je voor het huisje parkeren. Prijzen vanaf €100 per nacht.

Huisjesaandeamstel.guestybookings.com