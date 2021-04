Nederlanders drinken ondanks coronacrisis méér champagne

Champagne was de afgelopen jaar in Nederland al gepopulariseerd, maar corona heeft dit alleen maar versterkt. „We drinken champagne al lang niet meer alleen bij een nieuwe baan of een nieuw huis, maar ook op een zonnige dinsdagmiddag in de tuin, aan het begin van een diner of om te genieten van het leven”, zei Bob Bron, directeur van Moët Hennessy Nederland, bij de lancering van de nieuwe podcastserie 'Waar komen bubbels vandaan'.

Meer geld voor luxe eten en drinken

De gemiddelde Nederlander spaart meer, omdat hij niet op vakantie of uit eten kan gaan, stelt Bron. „Mensen geven nu veel meer uit aan luxe eten en drinken thuis. Een kwalitatief stuk vlees van de keurslager en een mooie fles wijn of champagne.”

Topjaar

Toen de corona-crisis vorig jaar uitbrak, daalde de verkoop van champagne aanvankelijk fors. Dit komt volgens Bron met name door het wegvallen van de nachtclubs en cruiseschepen. Het zorgde in 2020 wereldwijd voor volumeverlies van 18%, ten opzichte van 2019. „Met name het sluiten van de nachthoreca hakte er zwaar in.”

Omdat een flesje champagne opentrekken in de horeca niet meer mogelijk was, werden de bubbels veel thuis gedronken, want de champagneverkoop via slijters en online winkels steeg vorig jaar flink: 21% meer dan het jaar ervoor.

Bron verwacht de verkoop dit jaar alleen maar nog verder stijgt. „Zeker nu de horeca weer opengaat en mensen komende maanden in Nederland blijven."