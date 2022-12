Column Babette: Hoe begin je een praatje met een dakloze?

Van mijn geijkte lijstje met goede voornemens – minder wijn, meer water, meer sporten en meer groenten – komt elk jaar bar weinig terecht. Maar dit jaar komt er, met stip op 1, een goed voornemen bij. Met slagingsplicht.

Toen ik dit najaar voor VRIJ in New York was, schrok ik oprecht van het aantal nieuwe daklozen. Oftewel mensen van wie je zag dat ze niet lang geleden nog wel een dak boven hun hoofd hadden.

Het meest schokkende was hoe deze ’corona’-zwervers, onder hen vooral veel oudere mensen, volledig werden genegeerd. Soms werd er letterlijk over ze heen gelopen.

Aardig doen tegen daklozen, dus. Het lijkt zo makkelijk. Maar het gebeurt ook bij ons lang niet altijd. Ik woon in een grote stad en voor ’onze’ Albert Heijn hangen dagelijks enkele daklozen. En, laat ik het bij mezelf houden, ook ik kijk net iets te vaak de andere kant op.

Onlangs had ik wel contact met een dakloze toen ik zijn aanbod weglachte om mee te lopen naar de pinautomaat voor een kleine donatie. Hij moest er zelf ook om grijnzen. Sindsdien koop ik meestal een extra broodje of een paar bananen en geef hem dat. Maar verder laat mijn omgang met zwervers behoorlijk te wensen over.

Want hoe begin je nou een praatje met een dakloze? Goh meneer, hoe gaat het met u? Ik vind dat ongemakkelijk, vooral omdat het antwoord zich laat raden. Over de kou beginnen en zeggen dat je als zwerver altijd op een bed kunt rekenen?

Eén keer deed ik een poging en kreeg een middelvinger als antwoord terug. Want ja, waar bemoei ik me mee? En toch: onder het motto het zijn net mensen, daklozen hameren hulporganisaties als De Regenboog Groep erop dat contact hun dag breekt en dat een praatje zeer wordt gewaardeerd.

Mijn goede voornemen dus. En het gaat zeker lukken. Al is het maar omdat het een vanzelfsprekendheid in plaats van een goed voornemen hoort te zijn.

