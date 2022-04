Zo creëer je met wit een sereen en zomers interieur

Scandinavisch

Voor mensen die een hectisch leven leiden, is het verstandig om het interieur licht, ruimtelijk en sereen te houden. De Scandinavische woonstijl is daarvoor een bron van inspiratie met een focus op welzijn, de natuur en comfort.

De modulaire loungebank Bergamo van Bo Concept in deze Scandinavische woonstijl stel je helemaal zelf samen en geeft met de brede en afgeronde chaise longue extra veel ruimte om te ontspannen. Mix en match met andere witte en naturellen meubelen en accessoires.

Licht en structuur

Ⓒ Marmeren tafel Madrid van Bo Concept en Duette Shades van Luxaflex

In plaats van het gebruik van veel kleur wordt in de Scandinavische woonstijl juist gespeeld met structuur en ingetogen dessins. Een natuurstenen tafel, een hoogpolig wollen vloerkleed of een raamdecoratie met het dessin van een wolkenhemel zijn manieren om de sfeer op te warmen en te verrijken. De Duette Shades collectie van Luxaflex heeft als voordeel dat het isolerend werkt.

Grafisch

Ⓒ Behang Nystrom van Hovia.com

In een toon-op-toon gekleurd wit-naturellen interieur is een grafisch behang dé manier om een moderne, kunstzinnige wanddecoratie te maken zonder te veel aandacht te trekken. Behang Nystrom heeft een Scandinavische look en past bij een ingetogen sfeer met veel wit en natuurlijke materialen zoals hout en steen.

Thuiswerkplek

Ⓒ Bureau Inu van Patrick Norguet Natuzzi en bureaustoel Swivel van Zuiver via Goossens Wonen

Het bureau Inu van Natuzzi met ruimteverdeler ter afscherming voor extra privacy, is ideaal op de werkplek. Zorg ervoor dat je een ergonomische bureaustoel hebt om rugklachten te voorkomen. Laat je goed adviseren en laat vrijblijvend een interieuradvies op maat uitwerken zodat de werkplek mooi past bij de rest van het interieur.

Marmer

Ⓒ Pvc-vloer Moduleo LayRed Luzerna van Moduleo

De badkamer is de beste ruimte in huis om tot rust te komen. De woontrends laten zien dat de badkamer steeds groter, luxer en sfeervoller wordt. De basis voor die luxe uitstraling is een praktische vloer met de look van marmer zoals de nieuwe pvc-vloer Moduleo LayRed Luzerna. Creëer ook een zithoekje in de badkamer en maak daarbij gebruik van warme, natuurlijke materialen.

Mindfulness

Ⓒ Boek The Mindful Home van bol.com en boekenkast Randomito van MDF Italy via De Spits

Aandacht voor innerlijke rust en ontspanning begint bij mindful door het leven gaan. Ook het interieur draagt daar in grote mate aan bij want in een opgeruimd, schoon en sfeervol interieur in lichte kleuren en natuurlijke materialen voelt alles al snel zen aan. Een ‘mindful huis’ is dan ook de basis voor de sfeer in veel interieurs en ook het concept voor collecties in design.

Stylingtip: zwart accent

Ⓒ Totem van Hoogenboezem, bijzettafel Zack van trendhopper, lampen Midj Italy - Charlotte van Houweling Interieur

Voor het creëren van dynamiek in een licht interieur is hier en daar wat zwarte accessoires en verlichting een aanrader. Het zwarte bijzettafeltje Zack staat mooi bij een witte bank en lichte houten vloer.

Meer inspiratie nodig? Een dagje winkelen in Woonmall Alexandrium geeft inspiratie voor elke kamer in huis. Stel je eigen persoonlijke woonstijl samen en bekijk de vele woontrends en noviteiten op interieurgebied.