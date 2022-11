Lange vlucht voor de boeg? Zo wordt de reis (iets) aangenamer

Stoel ver van het toilet

Het lijkt misschien heel handig om een stoel te boeken vlak bij een toilet, maar wil je tijdens de vlucht zo min mogelijk gestoord worden, dan kun je beter voor een plekje kiezen ver bij de wc vandaan. Het kan namelijk weleens voorkomen dat er zich een rij vormt bij het toilet en het is niet fijn als die wachtende mensen zich naast je stoel verzamelen.

Klok

Even op de klok kijken hoe laat het is en hoe lang de vlucht nog duurt: doe maar liever niet. Vooral als je een heel lange vlucht voor de boeg hebt waar je als een berg tegenop ziet. Dan kan het namelijk voelen alsof de minuten héél erg langzaam wegtikken.

Probeer ook niet te vaak naar de interactieve kaart te kijken die precies laat zien waar op de wereldbol je je bevindt. Je merkt het vanzelf wel als je je (vakantie)bestemming hebt bereikt!

Accessoires

Maak het jezelf zo comfortabel mogelijk door slimme gadgets mee te nemen, zoals een slaapmasker, nekkussen of goede oordopjes of een ruisonderdrukkende koptelefoon.

Entertainment

Gebruik die oordopjes vooral ook om in het vliegtuig via je telefoon naar je favoriete podcasts te luisteren of je favoriete series te bingen die je vooraf hebt gedownload. Zorg er ook voor dat al je apparaten volledig zijn opgeladen zodra je op reis gaat. Het kan zomaar zijn dat het entertainmentaanbod van de vliegmaatschappij niet helemaal jouw smaak is, dus dan is het wel zo fijn als je voor je eigen entertainment hebt gezorgd.

Entertainment kan trouwens ook een goed boek, tijdschrift of uitdagende kruiswoordpuzzel zijn. Het is in ieder geval slim om iets te doen hebben tijdens een (lange) vlucht.

Snacks

Het is raadzaam om vlak voor de vlucht iets te eten of zelf iets lekkers mee te nemen. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je de aangeboden maaltijden en snacks in het vliegtuig niet lust...

Comfortabele kleding

Moet je zes uur of langer in het vliegtuig zitten, ga dan vooral voor kleding die comfortabel zit. Trek dus niet iets aan waarin je je niet makkelijk kun bewegen, maar ga voor zachte stoffen en elastische materialen voor optimaal comfort. Het is bovendien raadzaam om voor laagjes te gaan. Zo kun je je outfit heel gemakkelijk aanpassen aan de veranderende temperaturen in de cabine.

Bewegen

Je wist waarschijnlijk al dat dit belangrijk is, maar we willen het voor de zekerheid toch nog even genoemd hebben: sta regelmatig op om de benen te strekken en drink genoeg water. Dat kan ervoor zorgen dat je je net iets fitter voelt als je eenmaal bent aangekomen op je bestemming.