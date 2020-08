Tuinvraag: op welke plek bloeit mijn plant ’t best?

Henriëtte schreef me deze week dat ze last heeft van een slecht bloeiende Phlomis, een vaste plant met typische kransvormige bloemen aan een steel.

Zelf ben ik er ook gek van en heb er meerdere in de tuin staan. Ook bij mij bloeien ze minimaal.

Om eerlijk te zijn, weet ik het antwoord niet direct op deze vraag, dus heb ik wat onderzoek gedaan. Het blijkt dat het een echte zonaanbidder is die op een goed doorlatende grond moet staan en die verder niet te veel eisen aan de bodem stelt.

Bij mij staat de plant niet de hele dag in de zon en doet het daarom jammer genoeg niet zo goed, denk ik. Henriette, ik denk dat we dit najaar allebei een klusje hebben: de Phlomis verplanten!

Plaatje

Planten groeien nou eenmaal niet overal. Zo heb ik een vaste plant, Anemone Honorine Jobert genaamd. Echt een plaatje om te zien, deze bloeit prachtig met witte bloemen laat in het jaar.

Op de ene plek doet deze het perfect en op de andere juist helemaal niet. Als een plant niet aanslaat, is het verstandig om een andere soort te kiezen en niet elke keer dezelfde te proberen.

Gewoon even zoeken op internet of in het tuincentrum vragen wat het goed doet en dan kijken naar de standplaats, want die is erg belangrijk.

Is het arme zandgrond of juist zware kleigrond, in de schaduw of in de zon of wordt het een pot? Al deze factoren hebben invloed en bepalen of een plant het goed gaat doen.

Een plant kan het natuurlijk ook zo goed doen dat je van tevoren niet hebt nagedacht over het formaat en hoe deze te snoeien. Zo heeft Jaap een Eucalyptusboom gekocht en vraagt zich af hoe nu verder omdat deze zo snel groeit.

Nou Jaap, deze boom die oorspronkelijk uit (sub)tropische gebieden komt, komt ook in Zuid-Europa voor. Het is een snelle groeier die wel 30 meter hoog kan worden, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is!

Snoeien

Je zal de plant moeten snoeien om de gewenste vorm te verkrijgen en te behouden. Dit kun je het beste in de zomer doen, midden in het groeiseizoen in een warme periode. Snoeien in de winter kan vorstschade veroorzaken en in een natte periode in de zomer snoeien kan tot ziekten leiden.

Wellicht is het nodig om een boompaal erbij te plaatsen, mocht de boom heel erg snel groeien en nog weinig steun aan de wortels hebben.