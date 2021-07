Recept: Zo maak je zomerse scampi’s met sherry

Lifestyle

Sherry blijkt dus een stiekeme verleider

De eerste keer denk je: niet te zuipen! Maar hoe meer je het drinkt, hoe beter je het begrijpt en hoe lekkerder het wordt. Voor sherry moet je gewoon iets meer je best doen. Dat ontdekten we in Jerez de la Frontera in Andalusië, waar deze Spaanse wijn al eeuwenlang wordt gemaakt.