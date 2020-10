Recept van de dag: Champignons a la Newburg of Wenberg

A la Newburg, wordt een bereiding met witte saus en sherry ook wel genoemd en dat is dan weer met een verwijzing naar het beroemde restaurant Delmonico’s in New York. Ene Wenberg zou daar een waanzinnig kreeftrecept met die saus hebben geïntroduceerd. Het vreemd is dat hij enige tijd later de beginletters van zijn achternaam had omgedraaid en van een e en u maakte en het Newburg werd.

Begin met de champignons. Zet ze op met het gesnipperde uitje en bak ze in de boter. En mag best even duren. Voeg dan de sherry toe en laat nog even sudderen. In een andere pan smelt je 2 eetlepels boter en roer je er 2 eetlepels bloem bij. Niet laten kleuren, wel laten garen. Giet er de verwarmde room bij, zet hoog en roer met een garde tot de saus bindt. Klop de eidooiers los met 2 eetlepels water en roer door de witte saus. Nu niet meer koken, natuurlijk, anders krijg je omelet. Heel zachtjes verwarmen. Begin nu met het opbouwen van de smaak. Giet alvast het sherrykookvocht erbij, druppeltje extra sherry, kan van pas komen. Zout, beetje nootmuskaat, beetje cayennepeper. En dan … rooster een geweldige zuurdesemboterham. Bedekt die met champignons en giet daar ruim saus over.

Nodig voor 4 personen:

700 gr champignons

3 eetl fijngesnipperde ui

3 eetl sherry

Voor de saus

2 eetl boter

2 eetl bloem

¼ l slagroom en ¼ warme melk, samen

2 eidooiers

2 eetl water

Zout, cayennepeper, nootmuskaat

zuurdesembrood