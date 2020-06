Hoe we deze zomer ons festivalgemis opvullen

Corona maakte een bruut einde aan de festivalzomer die nog niet eens was begonnen. And now what? Dat dachten niet alleen de festivalgangers, maar ook de organisatoren. Als een razende bedachten zij nieuwe ideeen, om zo de verloren zomer (en dus inkomsten) nog enigszins te redden.

Het antwoord ligt op de camping. Zo lanceert festivalproducent The Good Guyz, bekend van festivals als DanceValley, DGTL en Appelsap, Laguna Beach Glamping. In samenwerking met ondernemers uit de activiteiten-, cultuur- en horecabranche wordt er van 3 juli tot en met 23 augustus in Camperduin een pop-up surfdorp met compleet ingerichte tenten georganiseerd. Het bewegen op de muziek van grote dj-namen is vervangen door activiteiten als suppen, mountainbiken, beachvolleybal en golf- en windsurfen. Het chillen in het gras om even bij te komen van al dat dansen op de beats is nu yoga en strandjutten. En het festivalterrein? Dat is nu het 1800 hectare duingebied van Schoorl. En laten we het strand in de buurt dan maar als backstage beschouwen.

„Normaal staat onze zomer volledig in het teken van festivalproducties. Door Covid-19 is dat allemaal weggevallen. Het opzetten van dit soort vakanties is natuurlijk wat anders, maar we kunnen hier onze expertise op het gebied van evenementenproductie heel goed inzetten. En daarbij spelen we in op de grote vraag naar vakanties in eigen land deze zomer. We hebben in korte tijd echt iets heel gaafs weten te realiseren”, aldus Guido van den Berk van The Good Guyz.

Tijdloos vermaak

Ook dance-organisatie ID&T, bekend van grootschalige festivals als Mysteryland en Sensation, dat dit jaar eindelijk weer zou plaatsvinden, richt zich op een (familie): Tijdloos, dat van 10 juli tot 17 augustus wordt gehouden. Het Ermerstrand in het Drenthse Erm wordt omgetoverd (Mysteryland-bezoekers kunnen zich er vast wat bij voorstellen) tot een ‘inspirerend paradijs’.

Carina Kornfeind, creative director van Tijdloos: „In tijden van crisis word je geïnspireerd om out of the box te denken en zo is Tijdloos geboren: de wonderlijkste vakantiebestemming van 2020. Iets totaal anders dan de festivals die wij normaliter organiseren. We laten onze agenda's, afspraken en zelfs de tijd achter ons, om samen met dierbaren onvoorwaardelijk van het leven te kunnen genieten.”

De activiteiten zijn gericht op 'body, mind en soul', hoewel op een festival als Mysteryland natuurlijk ook wel body, mind en soul worden getriggerd, maar dan nét even anders. Er zijn theaterworkshops, pop-up concerten, lezingen en – daar is ‘ie weer - yoga. Ook is er een sportief programma met waterskiën, zwemmen en – daar is ‘ie weer - suppen.

Reuze-rave

Logisch hoor, dat in deze tijd uit je dak gaan juist plaats maakt voor in jezelf keren. Maar toch, de ware festivalgangers snakken naar een party zoals er vorig jaar zoveel waren. Het dichtst in de buurt komt wellicht de Reuzenradrave van radiozender SLAM!

Een festival, en zo heet het ook gewoon, in inderdaad een reuzenrad dat op 4 juli plaatsvindt op een geheime plaats, alleen de 240 prijswinnaars hebben toegang. Vanwege de coronarestricties mogen er maximaal vijftig mensen in het rad, dat na iedere uur durende rave grondig wordt schoongemaakt. De line-up, want ook die is er, moet nog bekend worden gemaakt.

En dan is er ook nog de beleving van dj’s Egbert en Secret Cinema in de HEMtuin, naar eigen zeggen grootste terras van Nederland, waar het gemis van een lichtshow wordt opgevuld:

De komende tijd zullen er vast nog meer initiatieven worden ontrold, om zo toch nog wat vermaak te brengen deze zomer. Het wordt een mooie zomer. Anders, maar vast ook mooi.