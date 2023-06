Dagrecept: Rode linzencurry met spinazie

Dit smakelijke gerecht komt uit de koker van Soumia Aattaoui uit haar boek Keuken van Sou (Uitgeverij Vrijdag). Snipper de ui. Snijd de paprika fijn. Hak de knoflook fijn. Verhit de olijf-/zonnebloemolie in een pan op een middelhoog vuur. Voeg de ui, de knoflook en de paprika toe. Roerbak tot de ui glazig wordt.

Voeg indien nodig nog een scheutje olie toe. Voeg alle kruiden toe en meng. Breng op smaak met de zwarte peper en het zout. Was de linzen en giet ze af. Voeg ze toe aan de pan, roerbak zo’n 2 minuten op een laag vuur. Giet het water erbij. Verkruimel het bouillonblokje in de pan en roer.

Kook 15 à 20 minuten tot de linzen gaar zijn. Voeg de kokosmelk toe en laat even sudderen tot de saus ingedikt is. Voeg eventueel water toe als-ie te dik is geworden. Hak de koriander/peterselie fijn en voeg met de spinazie toe aan de curry.

Nodig voor 4 personen:

- 500 ml water

- 380 ml kokosmelk

- 200 g rode linzen

- 1 rode/groene paprika

- 1 ui

- 1 handvol spinazie

- 2 tenen knoflook

- 1 blokje groentebouillon

- hand koriander/peterselie

- 3 el olie

- 1 tl kurkuma

- 1 tl kerriepoeder

- 1 tl paprikapoeder

- ½ tl gemberpoeder

- scheutje citroensap