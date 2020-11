Vijf podcasts die perfect zijn voor tijdens het wandelen

1) Spannende mysteries

In de 10-delige podcast Verborgen verhalen draait het om opvallende natuurverschijnselen, lokale legendes en oude mythes. Elke week strijken de makers neer op een andere plek in Nederland om een mysterie te ontrafelen. Zo is er een aflevering over het reuzenhert, een kolossaal dier dat in een ver verleden in Europa rondliep en al duizenden jaren is uitgestorven. Maar er zijn geruchten dat het dier nog altijd ronddwaalt in de bossen van Drenthe. Of wat te denken van het spookachtige verhaal van de juffer van Hoog Soeren op de Veluwe? De podcast van de ANWB laat je met andere ogen kijken naar de plek waar je wandelt. Afleveringen duren ongeveer 25 minuten.

2) Muzikale gesprekken

Een hoofdrol voor muziek en muzikanten in deze podcastserie Wanderland van de Belgische radio 1. Journalist Gertjan Van Hellemont (alias Douglas Firs) gaat op pad met collega-muzikanten zoals Raymond van het Groenewoud, Spinvis en Bart Peeters. Ze voeren gesprekken over muziek, inspiratie, het leven en... wandelen. Onderweg veel muziekfragmenten en aan het einde van elke podcast een livesessie ter plaatse.

De afleveringen duren zo’n vijftig minuten, lang genoeg voor een flinke wandeling.

3) Levensinspiratie

Dorien Draps maakt sinds begin dit jaar Op wandel, podcasts over wandelen en stilstaan. In elke aflevering gaat zij ’op wandel’ – zoals de Belgen dat zo mooi zeggen – met een inspirerend persoon van wie we iets kunnen leren als het gaat over de zin van het leven. Mediterende ceo’s, vegan chefs, heksen die sneakers dragen, verliescounselors...

Al wandelend praten zij over zaken als het leven, de kunst van het ongelukkig zijn en zelfontplooiing.

De afleveringen variëren van zo’n 40 minuten tot bijna 1,5 uur. uur. Er staan inmiddels 10 afleveringen online.

4) De natuur in

De podcast Puur natuur van Natuurmonumenten neemt je letterlijk mee de natuur in. Je luistert naar gesprekken met boswachters, boeren en natuurbeheerders; mensen met passie voor het buitenleven die vertellen over de Nederlandse natuurgebieden die Natuurmonumenten beheert. Zo horen we boswachters over vogelparadijs de Marker Wadden, de wolf die terug is in de Leuvenumse bossen of de gevolgen van de ramp met het containerschip MSC Zoe op Schiermonnikoog.

Ook mooi: de serie 75 jaar bevrijding met een zoektocht naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in de gebieden van Natuurmonumenten. Inmiddels zijn er al twee jaargangen te beluisteren en komen er regelmatig nieuwe afleveringen bij. De podcasts duren gemiddeld zo’n 30 minuten.

5) Verdwalen

Wat als je zou kunnen verdwijnen en helemaal opnieuw kon beginnen? Dat is de centrale vraag tijdens De affaire, een theatrale audiotour van Firma Mes. Een reis door je eigen gedachten en die van anderen...

De wandelpodcast leidt je door de Haagse Stationsbuurt en laat je kennismaken met de buurt en zijn bewoners. Ondertussen word je aan het denken gezet door vragen van en onderonsjes met de verteller.

Ook het interactieve aspect is leuk. De verteller laat je vragen beantwoorden en afhankelijk van het antwoord ga je bijvoorbeeld links of rechts langs verkeerspaaltjes. Ook de rustgevende muziek waarvoor een belangrijke rol is weggelegd, is een vermelding waard.

De wandeling door Den Haag duurt 39 minuten. Er is ook een kortere versie van 20 minuten die niet aan de stad is gekoppeld en overal kan worden gewandeld.

Ook handig: route-apps

De keuze uit wandelroutes is oneindig. Deze apps helpen je!

Wandelen in Nederland

Meer dan 5000 routes van verschillende lengtes door heel Nederland.

Vossenstreken

Bijna vijftig routes door Noord-Brabant en Vlaanderen. Ook leuk voor kinderen, zij moeten onderweg opdrachtjes uitvoeren. Samengesteld door het Brabants Landschap, Natuurmuseum Brabant en Stichting de Kempense Landschap.

Klompenpaden

Ontdek de agrarische natuurgebieden in Utrecht en Gelderland. Via gps krijg je onderweg een melding via een informatiepunt. Daar zijn informatieve video’s, artikelen en foto’s over de bezienswaardigheden te zien.

WandelZapp

Ruim 1000 wandelingen verspreid over heel Nederland, variërend van 4 tot 26 kilometer. Allerlei filters helpen je de beste wandeling te vinden. Een routekaart toont precies waar je bent.