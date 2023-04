Trouw rijwiel heeft na 51 jaar nog nooit een fietsenmaker gezien

Ruim een halve eeuw geleden, in 1972, kocht Hetty Korteland deze Juncker-fiets. Nog steeds een puik karretje maar toch staat hij als ’Koos Werkeloos’ in de berging. Hetty kan ’m niet wegdoen; er zitten te veel herinneringen aan vast.

Tijdloos

Destijds vond Hetty de kleuren van de fiets erg hip en anno 2023 is dat eigenlijk nog steeds zo. Groene metallic lak met aluminium details en een groen rokzadel erop: hij viel onmiddellijk op tussen de zwarte of grijze soortgenoten.

Hetty werkte bij een bank in de binnenstad van Den Haag en ging daar dagelijks op de fiets naartoe. Vandaar het rokzadel; ze droeg jurken en rokken naar haar werk en zo bleef alles netjes zonder lelijke vouwen in de stof. Wie let daar tegenwoordig nog op?

Nooit pech

„De fiets, aangeschaft bij Rijwielhandel Thomson in de Haagse Wilgstraat, werd ook gebruikt om boodschappen te doen en voor uitstapjes naar het strand. Later vervoerde ik mijn dochter achterop. Op een gegeven moment was het mooie groene zadel versleten. Dat werd niet meer in die kleur gemaakt, daarom zit er nu een zwarte op. Ik heb in 51 jaar nooit pech met de fiets gehad; zo worden ze niet meer gemaakt”, vertelt Hetty.

Hetty is inmiddels 77 jaar en kan vanwege gezondheidsredenen helaas niet meer fietsen. Maar haar oude trouwe karretje wegdoen of verkopen kan zij ook niet over haar hart verkrijgen.

