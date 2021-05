Dit mag nooit weg: bidon van bijzondere renners

De grote wielerkoersen staan weer op de kalender: dit weekeind Luik-Bastenaken-Luik, volgende maand de Giro d’Italia en in juli natuurlijk de Tour de France. Dus vraagt Nol van ’t Wiel uit Woerden om een plekje in de krant voor zijn wel heel bijzondere, vijftig jaar oude bidon.

„Een drinkbus van de wielerploeg Willem II-Gazelle die in de jaren 60 in binnen- en buitenland furore maakte. Onder leiding van Ton Vissers zorgden renners als Peter Post, Rik van Looy, Jo de Roo en Rini Wagtmans voor de nodige successen.”

Nol, wielerliefhebber pur sang, bezocht in die jaren samen met zijn broer Adriaan zeer regelmatig profrondes. Zo ook de Profronde van Valkenswaard. „Valkenswaard was in die jaren de thuishaven van de sigaren- en fietsploeg en de ploeg was dan ook met een flink aantal renners aanwezig. Een bidon scoren was geen probleem.”

Goud waard

Die bijzondere drinkbus, met aan de ene kant het logo van Willem II en aan de andere zijde het logo van Gazelle, heeft een prominente plaats in zijn kantoortje. Zo wordt hij dagelijks aan die bijzondere wielerploeg met bijzondere renners herinnerd. „Vraagt iemand mij: ’Is die bidon te koop?’, dan luidt het antwoord: voor geen goud, die gaat de deur niet uit.”

Het zal niemand verbazen dat Nol een echte wielerfanaat is. Jarenlang schreef hij wekelijks een heus ’wielergedicht’ voor de blog van wielerhistoricus en schrijver Fred van Slogteren. Ook over zijn eigen, bijzondere bidon: „Ongebruikt, een prachtexemplaar, kreeg ik van Jo de Roo of was het Herman van Loo, als dank voor mijn hulp in Valkenswaar(d).”