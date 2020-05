Briljant dronkemansverhaal? Kom ermee in het museum!

Met je zatte hoofd vol de stekelbosjes in fietsen. Thuiskomen met een handvol telefoonnummers, niet wetend van wie. Een Tweety-tattoo op je bovenarm. Een bitterballen-met-mosterd-gevecht waardoor de smurrie tot in de gordijnen zit. Wakker worden in andermans bed, en waar staat dat bed eigenlijk? Geef toe: het gros van de mensen heeft wel eens in een dronken bui een mooi avontuur beleeft. De een wat gekker dan de ander, maar mooie anekdotes zijn het. Die verhalen kun je nu delen met het Museum of Hangovers (jawel, dat bestaat) in Zagreb.

In het fysieke museum in de Kroatische hoofdstad kun je onder meer items bekijken die mensen in een dronken bui hebben meegegapt van waar dan ook (Kroegasbak, anyone? En waar komt die fiets eigenlijk vandaan?), of, mocht je niet weten hoe het voelt, met een speciale bril, zogeheten beer goggles, de wereld met dronken ogen bekijken.

Nu door het corona-virus zowel reizen als museumbezoek beperkt is, stelt het dronkemansmuseum nu haar online deuren open. Iedereen kan zijn of haar briljante en niet al te nuchtere avonturen delen via haar website, waardoor een mooi overzicht bestaat van alle belevenissen. Kun je toch mooi zeggen dat je met je dronkemansactie het museum hebt gehaald!