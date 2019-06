Lezersreis: spectaculair Abu Dhabi

Als u na een wervelende dag toe bent aan ontspanning op het strand, biedt het vijfsterrenhotel Park Hyatt precies wat u zoekt. De exotische tuinen met zwembaden en palmbomen lopen over in het zonovergoten strand. U kunt ook heerlijk buiten dineren in het Beach House.

Sky high

Zelfs de sky is niet the limit zodra u met een watervliegtuigje opstijgt voor een rondvlucht. Het iconische Ferrari World, kunstmatig aangelegde eilandjes in de Perzische Golf en andere monumenten tekenen zich af zodra u als James Bond boven de futuristische stad vliegt, die tot voor kort nog een vissersdorpje aan de rand van de woestijn was.

Race Formule 1 circuit

Wat is spectaculairder dan Max Verstappen te zien rijden op het luisterrijke Formule 1 Yas Marina Circuit? Zélf achter het stuur van uw Aston Martin GT4 racewagen kruipen!

Voel de adrenaline door uw lijf pompen, terwijl de V8 motor tekeergaat. Met 430 PK en een topsnelheid ver boven de 200 km per uur zoeft u over het circuit. De raceinstructeur zit naast u en leidt alles letterlijk in goede banen.

Prijs

Exclusief voor u vanaf € 2.995 p.p.

Inbegrepen

• KLM vliegreis

• Luchthaventransfers hotel v.v.

• 4 nachten hotel Park Hyatt Hotel met ontbijt

• Scenic flight over Abu Dhabi

• Aston Martin Driving Experience

Reissom o.b.v.

2 personen in de volgende periodes:

• 7 t/m 11 okt

• 19 t/m 23 nov

• 10 t/m 14 dec 2019 Andere vertrekperiodes mogelijk o.b.v. beschikbaarheid.

Optionele excursies:

Ferrari World

entrée € 199 p.p.

Yas Waterworld

entrée € 199 p.p.

Reserveren

