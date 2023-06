Eerder naar bed gaan dan je partner maakt je relatie beter

Gesnurk, wakker geschopt worden of het bloedheet hebben dankzij je partner: het is niet altijd een pretje om samen onder de dekens te vertoeven. Het kan je slaap flink in de war gooien, terwijl slaap zo belangrijk is. Ook voor je relatie, een ochtendhumeur door slecht slapen valt niet altijd in goede aarde.

Een Britse beddenfabrikant besloot om eens en voor altijd een einde te maken aan dit drama. Door te onderzoeken hoe je de lieve vrede kunt bewaren als het met de liefde van je leven niet helemaal blijkt te matchen in bed.

Niet samen slapen

De oplossing? Niet tegelijk naar bed gaan maar zo’n 90 minuten na elkaar. “Dit is de optimale tijd om ertussen te laten”, zegt slaapexpert Sammy Margo volgens Metro UK. “In die anderhalf uur kom je namelijk in je diepe slaap voordat je partner erbij kruipt.” Zo heb je volgens haar nog wel de intimiteit van samen slapen, zonder alle sores er omheen.

Ze benadrukt hoe belangrijk goede slaap is. “Stress en slaapgebrek kunnen flink wat impact hebben op je relatie en het leven thuis.” Slaap moet een prioriteit zijn, stelt ze. “Dat komt je relatie echt ten goede.”

Margo komt ook nog met wat tips. De belangrijkste? “Gebruik je telefoon niet in bed. De tijd die je daar samen doorbrengt, is onderdeel van een gezonde relatie. Je bent intiem, relax en hebt tijd om te praten.” Verder wijst ze erop dat je je niet schuldig hoeft te voelen als je eerder gaat slapen.

