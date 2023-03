Dit type kind zou later meer kans hebben om veel geld te verdienen

Weigerde jij als kind groentes te eten? Of om je jas aan te trekken, ook al zei je moeder dat het echt te koud was om zonder naar buiten te gaan? Good for you. Uit een onderzoek dat is gedaan door wetenschappers onder meer verbonden aan de Universiteit van Houston en de Universiteit van Potsdam blijkt namelijk dat opstandigheid een goede indicator is dat een kind later succesvol zal zijn.

Als opstandig kind heb je dus een grotere kans om later veel geld te verdienen, maar hoe zit dat precies?

Onderzoekers begonnen zo’n veertig jaar geleden een onderzoek waaraan 742 kinderen tussen de 8 en 12 jaar meededen. Aan het begin van het onderzoek werd de persoonlijkheid van elke deelnemer uitvoerig onderzocht. Om nu – jaren later – te kunnen vertellen welke eigenschappen van kinderen het succes later in hun carrière kunnen voorspellen.

Verantwoordelijkheid

Kinderen die op jonge leeftijd al relatief veel verantwoordelijkheid toonden en ook relatief georganiseerd waren, bleken later meer te verdienen. Maar er was dus één eigenschap die als een verrassing kwam voor de onderzoekers: opstandigheid.

De kinderen die vaak de regels overtraden en zich verzetten tegen hun ouders en leraren, bleken op latere leeftijd het meeste geld te verdienen. Ze hebben nog hogere salarissen dan de verantwoordelijke types. De onderzoekers hebben hier een aantal verklaringen voor.

Onderhandelen

“We kunnen aannemen dat kinderen die hoog scoren op opstandigheid later veel geld verdienen, omdat ze bereid zijn om veeleisend te zijn op belangrijke momenten, zoals het onderhandelen over hun salaris”, schrijven de wetenschappers in hun onderzoek. Als onderhandelaar sta je immers sterk als je goed weet wat je wil en niet zomaar van plan bent om daarvan af te wijken.

Wanneer kinderen hun opstandigheid ook op latere leeftijd behouden, zullen ze nooit zomaar ergens mee instemmen om maar beleefd te zijn. Ook zullen ze niet zomaar beïnvloed worden. “Mensen die niet aan ‘people pleasing’ doen, hechten meer waarde aan vooruit komen en concurreren met een ander dan aan interpersoonlijke relaties”, zeggen de onderzoekers. “Wanneer je voor jezelf durft op te komen, leidt dit vaak tot voordelen voor jezelf, zoals een hoger inkomen.” Uiteraard spelen IQ en drive ook een belangrijke rol.

Opstandige kinderen zijn later niet alleen alleen goed in salarisonderhandelingen. Ze zullen ook eerder in gesprek gaan met hun leidinggevende over een salarisverhoging en andere carrièrekansen.

