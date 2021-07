Zwitserland: Sensationeel spannend

Het stuwmeer van de Gelmersee ligt ondanks de zomerse warmte vol met ijsplaten. Het uitzicht is er spectaculair. Ⓒ Jasper Loeffen

Het is de paradox van elke bewuste reiziger: hoe kunnen we deze prachtige planeet blijven ontdekken, zonder afbreuk te doen aan de plekken die we bezoeken? We namen de proef op de som tijdens een duurzaam avontuur in de Zwitserse Alpen.