Trapgatbediening en drive thru-haring: zo gaan hotels creatief om met de RIVM-regels

„Heeft u kort geleden koorts gehad? Heeft u een huisgenoot die kortgeleden koorts heeft gehad?” Het zijn, naast de ’heeft u een goede reis gehad?’ net even andere vragen die anno 2020 worden gesteld bij het inchecken van een hotel, in dit geval het Amsterdamse INK Hotel. De door de RIVM opgestelde regels om corona tegen te gaan dienen strikt te worden nageleefd, maar hoe dan? Hier, in het hotel aan de Nieuwezijds Voorburgwal, doen ze dat natuurlijk door 1,5 meter afstand te houden. Van de klanten én van elkaar. Dat is even gek, aldus Jolande Sadni Ziane, General Manager van het hotel. „We zijn altijd een heel hecht team geweest, dus het voelt onnatuurlijk elkaar te moeten ontlopen.”

De route naar de binnentuin en het PressRoom restaurant is eenrichtingsverkeer en wordt met stickers op de grond gewezen. Eenmaal in het restaurant zijn de vierpersoonstafels voor twee personen gedekt, met bestek voor alle gangen. Op het lege gedeelte van de ruime tafels wordt het gerecht gezet, zodat de gasten het naar zich toe kunnen schuiven. Ook dat is wennen, service wil je immers zo persoonlijk mogelijk verlenen, maar het is niet anders.

Vierpersoonstafels zijn ingedekt voor twee, om zo de afstand te kunnen bewaren.

Eenmaal de vragenlijst doorlopen wacht een volgende receptionist, achter plexiglas. Zij checkt daadwerkelijk in via de computer. Sleutels worden niet gegeven: die zitten in de klaarhangende canvas tas met - hoe creatief! - de naam INKredible bag. Daarin onder meer mondkapjes en desinfecterende gel, samen met een gebruiksaanwijzing voor bijvoorbeeld roomservice voor zowel ontbijt, lunch als diner. Daarbij wordt het eten voor de deur gezet. Op statafels, zodat het dienblad de vloer niet raakt. Vervolgens wordt er aangeklopt en met gepaste afstand uitleg gegeven over het menu.

Ook in de kamer zijn er zaken die een doorgewinterde hotelgast verrast. Zo is de afstandsbediening van de televisie geseald, evenals het bakje met koffiecupjes, om er zeker van te zijn dat alles ontsmet is, door medewerkers met handschoenen. Nodig, maar wel een nadeel, vindt Ziane: „We wilden juist het hotel zo plasticvrij mogelijk maken, dus daar moeten we nu opnieuw over nadenken.”

Even wennen: ingesealde afstandsbediening.

Ook in andere hotels wordt er meer geseald. Zoals de menukaarten in hotel The Slaak in Rotterdam. Al kunnen gasten het menu ook online bekijken: op het bord in het restaurant ligt op een speciaal bord een QR-code, die de gerechten na scannen toont. Ook liggen er op alle hotelkamers desinfectiedoekjes. General Manager Melle van Uden: „We zijn 1.5 maand dicht geweest. Een grote klap, omdat we net open waren. Het is een uitdagende periode, er zijn geen inkomsten geweest de laatste maanden en het blijft spannend hoeveel inkomsten we de komende periode kunnen verwachten.” Een grote verandering is er ook in de werkzaamheden van het personeel, zegt hij: „Dertig procent van hun werkzaamheden bestaat nu uit schoonmaken, naast dat zij nu extra actief in gesprek gaan met gasten over de gang van zaken.”

Drive Thru-haring

Het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade benutte de afgelopen periode in beperking door het initiatief #HospitalityFromHome op te zetten, om zo in contact te blijven met de thuiszittende collega’s. General Manager Patrick Aarsman: „Veel medewerkers en mensen uit onze sector hebben veel thuisgewerkt of juist thuis gezeten. Om juist deze mensen een hart onder de riem te steken, zijn we het initiatief gestart. Daarmee wilde we iedereen uit onze sector oproepen om de gastvrijheid, die voor hospitality professionals zo vanzelfsprekend is, in te zetten voor de mensen die het op dit moment goed kunnen gebruiken. Dit kan zijn door op gepaste afstand elkaar een bloemetje te brengen van een lokale of vanuit huis een verjaardagsliedje te zingen voor die ene collega; eigenlijk alles om maar met elkaar in verbinding te blijven.” Het ontbijtbuffet heeft in het Haagse hotel plaatsgemaakt voor een à la carte-variant met tijdslots. En de jaarlijkse zo befaamde haringparty, die altijd in dit hotel wordt gehouden? Dat wordt een Drive-Thru-editie, zodat de komst van de vis toch kan worden gevierd. Oplossingen die het functioneren en verblijven in hotels in corona-tijd allemaal werkbaar maken, maar lastig blijft het. Zowel voor de werkenden in de hospitality-business: „We missen het veelzijdige gastcontact echt. We merken dat gasten langzaam weer ons hotel weten te vinden, maar het kost tijd.”

Trapgatbediening

Maar ook voor de gasten zelf. Het is even wennen om de afstandbediening met grof geweld uit het plastic te scheuren en de ober met zijn hoofd boven het trapgat uit te horen praten over de (uitstekende) bijpassende wijn bij het (uitstekende) hoofdgerecht. Tegelijkertijd overheerst de blijheid van het weer in een hotel mogen verblijven, een duidelijk teken dat de slechtste tijden vooralsnog voorbij zijn. Ja, het is anders. Maar dat is het in het OV en in de supermarkt ook. Alles went. En de restricties en oplossingen daarvoor weegt op tegen het gevoel van de vrijheid om een hotel, een (nieuwe) stad te ontdekken. En dat blijft nu eenmaal het allerfijnste aan reizen. Daar kan geen gesealde afstandsbediening tegenop.