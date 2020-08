Dit Schotse eiland zoekt meer bewoners

Vlak voor de kust van Schotland ligt Isle of Rum. dat welgeteld 32 bewoners heeft. Om het eiland een oppepper te geven is het nu op zoek naar meer inwoners, meldt Metro. Vooral ambachtslieden en ondernemers zijn welkom. De economie op het kleinbevolkte eiland kan wel een boost gebruiken, namelijk.

„We hebben een populatie van 32, onder wie 6 kinderen”, aldus eilandbewoner Lesley Watt. „Met een baby en twee op school hebben we meer gezinnen nodig om de school op te vullen, maar ook om de volgende generatie inwoners veilig te stellen.”

Geïnteresseerden krijgen een huis aangeboden en volgens de website is er ook werk te vinden in onder meer kinderopvang (heel druk zal het niet zijn), bergtoerisme, het onderhouden van huizen (zal ook niet heel veel stress opleveren), vissen of de marine.

In totaal zijn er vier huizen te vergeven. Ook wordt nieuwe bewoners gevraagd zich sociaal op te stellen en af en toe het hele eiland uit te nodigen voor een etentje. Met maar 32 inwoners is dat op zich niet een heel groot probleem, toch?

Reageren kan nog tot 28 augustus via het officiële formulier.