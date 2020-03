Spreekuur: hoe effectief is handen wassen?

Bioloog Richard Steenvoorden: „Handen wassen is een van de beste voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen om een infectie door het virus te voorkomen. Het klinkt heel simpel, maar het is enorm effectief. Net als elkaar geen handen geven.

Een virus zoals het nieuwe coronavirus bestaat uit drie ’bouwstenen’: een membraan genaamd de ’envelop’, diverse eiwitten en het rna. De envelop bestaat uit een lipide (vetachtige) dubbellaag. Een virus kan daardoor tijdelijk goed overleven op organische Per uur raak je 23

"keer je gezicht aan ondergronden, zoals de huid van de mens."

Als je iemand de hand schudt of een voorwerp aanraakt waarop het virus is achtergebleven door hoesten of niezen, blijft het door waterstofverbindingen makkelijk ’plakken’ aan je huid. Gelukkig ben je dan nog niet direct geïnfecteerd, daarvoor moet het virus eerst je ogen, neus of mond bereiken. En de gemiddelde persoon raakt 23 keer per uur zijn/haar gezicht aan.

Hierom is het zo belangrijk vaak je handen goed en lang, zo’n twintig seconden, te wassen met zeep. De envelop is dan de zwakste schakel van het virus. Zeep lost de lipides van de envelop van het coronavirus als het ware op, waardoor het virus uit elkaar valt en inactief wordt voordat het je kan infecteren.

Antibacteriële zeep werkt niet beter dan normale zeep. De stoffen in de antibacteriële zeep die werkzaam zijn hebben effect op specifieke enzymen die je alleen in bacteriën vindt en niet in virussen. En daarbij doe je er meer kwaad dan goed mee, want de eventuele schadelijke bacteriën op je hand die het overleven kunnen daardoor resistent worden.

Alcoholhoudende handgels kunnen wel goed werken, met de meest effectieve werking als het tussen de 60% en 90% alcohol bevat. Dit komt van pas op plekken waar het niet mogelijk is om je handen met zeep te wassen. Alcohol werkt goed, maar zeep werkt het beste!”

