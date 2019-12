Recept van de dag: heerlijke avond met spruitjessoep

Ha, wacht eens, heb je nog spruitjes over? Dit is echt een supergezond recept. Kurkuma en peper is een combinatie waar wondere eigenschappen aan worden toegeschreven.

Nodig voor 4 personen:

• 400 gram spruitjes

• 1 ui, fijngesneden

• 2 teentjes knoflook, fijngesneden

• 1 avocado

• 2 blokjes groentebouillon

• 1 l water

• 1 eetl kurkuma

• olijfolie

• zwarte peper uit de molen

Bereiden:

Maak de spruitjes schoon. Verwarm wat olijfolie in een pan en fruit de ui en knoflook op laag vuur. Doe de spruitjes erbij, voeg flink wat kurkuma toe en bak even mee. Voeg het water en de bouillonblokjes toe en laat de soep tien minuten koken of in ieder geval tot de spruitjes net gaar zijn.

Schil en ontpit de avocado, voeg toe aan de soep en mix alles fijn met de staafmixer. Schep de soep in diepe borden of soepkommen, strooi er een beetje zwarte peper over en geniet! Wat room erin, dat mag ook, zeker als je die met een beetje kerrie hebt geslagen. Zie je wel, een heerlijk avondje. (Ja, worst mag, maar hoeft niet, hierin). Serveer met roggebrood.