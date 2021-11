De meest bijzondere paddenstoelen vind je juist op onverwachte plekken

Premium Binnenland

Tweedeling in paddenstoelenland door regenval

Tweedeling in paddenstoelenland. Schieten ze in het oosten uit de grond, in het westen blijft groei achterwege. „Dat ligt aan de wijze waarop de regen gevallen is”, weet paddenstoelenexpert Alfons Vaessen van de Nederlandse Mycologische Vereniging.