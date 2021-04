Ergonomisch en ontspannen werken: zo richt je een thuiskantoor goed in

Om tot een goede thuiswerkplek te komen, is de plek belangrijk. Een aparte (zolder)kamer is natuurlijk ideaal, maar die luxe is er vaak niet. De slaapkamer lijkt vaak de enige mogelijkheid. Maar hoe ontspannen kun je slapen met uitzicht op je werkplek?

Wandje

Enige creativiteit kan uitkomst bieden. Zo kan een (halfhoog) scheidingswandje achter het bed ervoor zorgen dat werk en privé toch gescheiden blijven. Hetzelfde effect bereik je door je bureau achter een kast of kastenwand te plaatsen.

Maar kijk vooral verder. Misschien is er plek in de keuken? Het hart van het huis, maar toch uit het zicht van de plekken waar je wilt ontspannen. Ook een overloop of grote gang kunnen een optie zijn.

Wat te denken van de tuin? Steeds vaker bouwen mensen een schuurtje om tot volwaardige tuinkamer. Er bestaan zelfs kant-en-klare ’office-pods’ die je zo in je tuin kunt laten plaatsen.

Plan genoeg ruimte om een laptop, schrijfblok, pennenbakje en eventueel extra beeldscherm en printer kwijt te kunnen. Een sfeerlampje naast je scherm zorgt ervoor dat je ogen ontspannen en je minder vermoeid raakt.

Hang een groot prik- of memobord op voor reminders of planningsschema’s die je op koers houden. Of gewoon voor gezellige foto’s.

Creëer veel opbergruimte. Bakjes helpen je spullen te organiseren en in een boeken- of ladekast kun je veel kwijt. Werk draden en snoeren netjes weg. Dat staat mooier en brengt rust.

Check of je vloer bestand is tegen de rollende wieltjes van je bureaustoel. Anders wals je met de wieltjes binnen de kortste keren golven in de vloerbedekking of maak je krassen in het hout.

Ergonomie

Nu thuiswerken voorlopig de norm blijft, is ergonomie een van de belangrijkste zaken om rekening mee te houden. Essentieel is de juiste instelling van een goede bureaustoel. Ga daarop zitten met je voeten plat op de vloer. Er moet een vuist tussen knieholte en de rand van de stoel passen en boven- en onderbeen moeten in een hoek van 90 graden staan.

Als je schouders ontspannen ’hangen’, moeten de onderarmen in een hoek van 90 graden op de armsteunen landen. Dit is meteen de goede bureauhoogte. Mocht je de hoogte van je tafel/bureau niet kunnen aanpassen, maak dan gebruik van een voetenbankje.

De bovenkant van het beeldscherm moet een rechte lijn met je ogen vormen en op een afstand van ongeveer 60 centimeter staan. Gebruik je alleen een laptop, kies dan een apart toetsenbord zodat je het scherm op de juiste hoogte kunt zetten. Om reflectie te voorkomen, plaats je het beeldscherm het best haaks op een raam. Lukt dat niet, hang dan een rolgordijn of andere raambekleding op.

Te lang in dezelfde houding zitten is niet goed. Kijk daarom eens naar een elektrisch verstelbaar sta-/zitbureau. Zo kun je af en toe staan en blijft je lichaam in beweging zodat je je beter voelt en beter presteert.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die tijdens hun werk op bomen of andere groene beplanting uitkijken, twintig procent productiever zijn. Ook groen is dus een goed idee!