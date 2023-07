Kenny B scoorde nummer één-hit met Parijs: ’Ik zie het als geluk’

’Mensen zeggen weleens tegen me: ’Het was een droom die uitkwam!’ Maar ik heb nooit zo groot gedroomd. Ik had voordat Parijs uitkwam ook al hits in Suriname, alleen dacht ik in Nederland nooit heel populair te worden. Voor de Nederlanders heb ik namelijk een Surinaams accent en voor de Surinamers heb ik geen accent.

Toen iemand zei dat ik de ’alarmschijf’ te pakken had, wist ik eigenlijk niet wat dat was. Daarvoor kende geen enkel radiostation mij en nu had ik ineens een hit. Het nummer werd binnen een week een miljoen keer gestreamd.

Antikraak

Toen wist ik wel dat het een succes zou kunnen worden, maar achteraf gezien heb ik het eigenlijk niet bewust meegemaakt. Ik zou graag zeggen dat ik ervan heb genoten, maar het is niet niks als je ineens zo populair wordt.

Ik woonde destijds antikraak en was niet eens bekend in mijn eigen straat. En opeens sta je op de grootste podia! Dat was best spannend.”

Ik was toen 53 en ouder dan alle mensen die me vertelden wat ik moest doen. Ik vond het ook wel zwaar omdat ik overal moest optreden en overal iets op te zeggen moest hebben.

Veel mensen wilden iets van het succes meepikken, wat ik toen nog niet doorhad. Ik begreep niet goed wat er gebeurde en vroeg me af: is dit het dan? Hoe moet ik me nu voelen?

Mijn opvoeding nekt me ook een beetje in dit geval. Ik heb geleerd dat het niet om mij, maar om ons gaat. Zo heb ik oog voor maatschappelijke issues en dingen die in Suriname spelen omdat het me raakt.

Ik heb een foundation om te helpen met de organisatie van meer muziek in de klas.

Het leven draait niet om mij, maar ook om mijn omgeving en de wereld. Ik ben niets meer dan een ander. Blijf down to earth, ook als anderen je bejubelen. Daar ben ik in 2015 ook mee bezig geweest, om niet mee te gaan in de hype van het succes. Een prestatie? Ik zie het meer als geluk.

Ik ben destijds niet echt veel gaan feesten. Dat doe je als je dertig bent en de wereld wilt ontdekken. Op mijn leeftijd hoor je je te gedragen en het goede voorbeeld aan jongeren te geven.

Sinds Parijs ben ik altijd muziek blijven maken. Maar niet alle nummers worden een hit. Je moet wel goede dingen maken en de promotie moet goed zijn. Parijs heeft in dat opzicht niet de weg vrijgemaakt.

Geen drang

Maar ik ben blij met mijn fans en de mensen die mijn muziek leuk vinden. De drang om nog een nummer één-hit te scoren, heb ik niet. Ik maak nooit iets met de gedachte: dit moet scoren. Ik vind niet dat ik zo groot moet denken.

Maar áls het gebeurt, ben ik superhappy!”

Bekijk ook: Zo werd Terug naar de kust van Maggie MacNeal een zomerhit