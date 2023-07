Dagrecept: Kikkererwten, sjalot, paprika en balsamico

Kikkererwten zijn een populair product in de Indiase en Surinaamse keuken. Ze bevatten relatief veel eiwit en worden dus veel gegeten door vegetariërs. De meeste mensen kennen waarschijnlijk wel de roti-platen die met gemalen kikkererwten zijn gevuld. Je maakt verder heerlijke snacks van en kunt ze ook verwerken in uiteenlopende salades. Voor onderstaand recept van de Zeeuwse BlendBrothers uit hun boek Eat this (Uitgeverij Lannoo), met uiteenlopende lekkere groentegerechten, gebruiken we ongeweekte kikkererwten.

Nodig voor 2 personen: - 500 g kikkererwten (1 nacht geweekt) - 4 takjes tijm - 1 tak rozemarijn - ½ bol knoflook (gesneden) - 2 sjalotjes (in dunne ringen) - 1 tl gerookt paprikapoeder - peper - scheut olijfolie - 10 g witte balsamico-azijn - 3 g veldkers of tuinkers - 2 g basilicum Bereiding Laat de kikkererwten eerst een nachtje weken in koud water. Zet ze de volgende dag onder water in een diepe pan met tijm, rozemarijn en een snufje zout. Kook ze beetgaar en giet af. Meng de gare kikkererwten samen met de overige ingrediënten en schep ze in twee borden. Maak ten slotte af met basilicum en takjes veldkers of tuinkers.