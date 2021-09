Lezersvraag: onze pvc-vloer stinkt, wat te doen?

„Onze pvc-vloer gaat bij warm weer naar een vieze kunststof ruiken. Elke dag dweilen helpt niet. Help?”

Zamarra: „Pvc-vloeren kunnen, zeker als ze net zijn gelegd of als het warm is, behoorlijk stinken. Pvc is een zogenoemde thermoplast. Dat wil zeggen dat de stof plastischer (zachter) wordt als hij wordt verwarmd. De vluchtige stoffen die u ruikt, komen bij verwarming vrij. Aan de geur is met schoonmaakmiddelen helaas niets aan te doen. Uiteindelijk zal de geur minder sterk worden.”

