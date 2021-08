Premium Het beste van De Telegraaf

De combinatie van stad en natuur maakt Helsinki een fijne bestemming voor een stedentrip

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Het organisch ogende dak van het museum voor de beeldende kunst Amos Rex. Ⓒ Foto’s visithelsinki

Helsinki laat zich niet zomaar in een hokje stoppen. In de boeiende Finse hoofdstad – relatief jong; sinds 1912 – zie je zowel Zweedse en Russische als Finse invloeden terug. Een unieke plek in Europa waar oost en west samenkomen.