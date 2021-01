Recept van de dag: kalfslever met dragon en whisky

Dragon, met de muntachtige lichte anijssmaak. Een heel vreemd kruid, je bent er of aan verslingerd of je wilt er echt helemaal niets mee te maken hebben.

Vraag de slager om lever in plakken van 1 cm dik. Doe wat zout en peper door de bloem en haal de plakken lever door de bloem. Dan boter laten uit bruisen en je bakt de plakken aan beide kanten bruin. Ze zijn al snel klaar, al te gaar wil je het niet. Leg op een warm bord. Nu schenk je de whisky bij de bakrestjes. Laat even heet worden en hou er een vlammetje bij. Laat branden tot het vanzelf uitgaat. Nu de bouillon erbij, de room en de dragon. Hoog vuur tot de saus iets indikt, room erbij, opnieuw indikken. Een beetje zout, vooral peper, nog een beetje dragon erbij en serveer de lever met de dikke saus er over. Warme kapucijners erbij? Met wat uitgebakken spek er door?

Nodig voor 2 personen:

• 250 gr kalfslever in plakken van 1 cm dik

• 2 eetl bloem

• 1 eetl boter

• 3 eetl whisky

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 100 ml bouillon

• 1 theel gehakte dragon (vers)

• 3 eetl room

• zout en peper