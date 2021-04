Malta wil toeristen betalen om er vakantie te vieren

Malta hoopt deze zomer minstens 35.000 vakantiegangers te verwelkomen. Om meer toeristen naar het land te lokken, wil de toeristensector toeristen ’betalen’ om er vakantie te komen vieren. Daar hebben ze in Malta zo’n 3,5 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Toeristen die een verblijf van minimaal drie dagen direct bij een drie-, vier- of vijfsterrenhotel boeken, kunnen daar geld mee verdienen. Wie reserveert in een vijfsterrenhotel krijgt 100 euro per persoon per verblijf. Gasten van een hotel met vier sterren ontvangen 75 euro per persoon en een vakantie in een driesterrenhotel is goed voor 50 euro per persoon.

Toeristen die op vakantie gaan naar het Maltese eiland Gozo krijgen nog eens tien procent extra korting.

Verwacht wordt dat Malta de reisrestricties 1 juni opheft.